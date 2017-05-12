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12 мая 2017, 14:41 | Бокс | Vesti.kz

Нокаутировавший Дычко боксер отправил казахстанца Сапарбая в нокдаун на турнире в Баку

19-летний казахстанский боксер Нурлан Сапарбай проиграл первый бой на Играх исламской солидарности в Баку, передает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом поединке супертяжеловес встречался с именитым хозяином ринга Магомедрасулом Меджидовым. 30-летний боксер в 2012 году был бронзовым призером Олимпиады, и дважды брал «золото» на ЧМ. В алматинском финале мирового турнира в 2013 году Меджидов нокаутировал казахстанца Ивана Дычко.

Магомедрасул победил казахстанца со счетом 5:0 и вышел в четвертьфинал состязания. По ходу встречи азербайджанский боксер отправил соперника в нокдаун.

Ранее в четвертьфинал боксерского состязания пробились Султан Заурбек (до 60 килограммов) и Куан Куатов (до 64 килограммов).

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