Нокаутировавший Дычко боксер отправил казахстанца Сапарбая в нокдаун на турнире в Баку

В стартовом поединке супертяжеловес встречался с именитым хозяином ринга Магомедрасулом Меджидовым. 30-летний боксер в 2012 году был бронзовым призером Олимпиады, и дважды брал «золото» на ЧМ. В алматинском финале мирового турнира в 2013 году Меджидов нокаутировал казахстанца Ивана Дычко.

Магомедрасул победил казахстанца со счетом 5:0 и вышел в четвертьфинал состязания. По ходу встречи азербайджанский боксер отправил соперника в нокдаун.

Ранее в четвертьфинал боксерского состязания пробились Султан Заурбек (до 60 килограммов) и Куан Куатов (до 64 килограммов).