Казахстанский боксер Заурбек в четвертьфинале турнира в Баку встретится с соперником из Узбекистана
21-летний казахстанский боксер Куан Куатов вышел в четвертьфинал Игр исламской солидарности, передает корреспондент Vesti.kz.
Куатов, выступающий в весовой категории до 64 килограммов, в первом круге по очкам (3:2) победил Даияра Дамирдин Уулу из Кыргызстана. Бой ¼ финала с Зуфаром Сапарбаевым из Туркмении пройдет 16 мая.
Определился соперник и другого нашего соотечественника, 21-летнего Султана Заурбека (до 60 килограммов), который первый круг прошел без борьбы. 14 мая в ¼ финала состязания казахстанец встретится с Улугбеком Дусмурадовым из Узбекистана.
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