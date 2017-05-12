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12 мая 2017, 13:47 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Заурбек в четвертьфинале турнира в Баку встретится с соперником из Узбекистана

21-летний казахстанский боксер Куан Куатов вышел в четвертьфинал Игр исламской солидарности, передает корреспондент Vesti.kz.

Куатов, выступающий в весовой категории до 64 килограммов, в первом круге по очкам (3:2) победил Даияра Дамирдин Уулу из Кыргызстана. Бой ¼ финала с Зуфаром Сапарбаевым из Туркмении пройдет 16 мая.

Определился соперник и другого нашего соотечественника, 21-летнего Султана Заурбека (до 60 килограммов), который первый круг прошел без борьбы. 14 мая в ¼ финала состязания казахстанец встретится с Улугбеком Дусмурадовым из Узбекистана.

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