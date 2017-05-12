Афонин проведёт бой в андеркарде поединка Кудряшов — Дуродола
3 июня в
Ростове-на-Дону свой третий поединок на профессиональном ринге проведёт перспективный российский боксёр супертяжёлого веса Андрей Афонин.
Соперником Андрея станет 32-летний чешский супертяжеловес Вацлав Пейсар (11−4, 9 КО), сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».
Бронзовый призёр чемпионата России 2015 года Андрей Афонин дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года в Москве, нокаутировав во втором раунде опытного аргентинца Эмилио Сарате. В своем втором бою на профессиональном ринге, который состоялся 5 апреля, Андрей нокаутировал 26-летнего Торнике Пуричамиашвили (9−4−0, 5 КО) из Грузии.
Главным событием турнира станет
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