Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29718861/
12 мая 2017, 12:58 | Бокс | Чемпионат.com

Афонин проведёт бой в андеркарде поединка Кудряшов — Дуродола

3 июня в Ростове-на-Дону свой третий поединок на профессиональном ринге проведёт перспективный российский боксёр супертяжёлого веса Андрей Афонин.

Соперником Андрея станет 32-летний чешский супертяжеловес Вацлав Пейсар (11−4, 9 КО), сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Бронзовый призёр чемпионата России 2015 года Андрей Афонин дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года в Москве, нокаутировав во втором раунде опытного аргентинца Эмилио Сарате. В своем втором бою на профессиональном ринге, который состоялся 5 апреля, Андрей нокаутировал 26-летнего Торнике Пуричамиашвили (9−4−0, 5 КО) из Грузии.

Главным событием турнира станет матч-реванш между российским боксёром первого тяжёлого веса Дмитрием Кудряшовым и Оланреваджу Дуродолой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото