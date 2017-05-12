Соперником Андрея станет 32-летний чешский супертяжеловес Вацлав Пейсар (11−4, 9 КО), сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Бронзовый призёр чемпионата России 2015 года Андрей Афонин дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года в Москве, нокаутировав во втором раунде опытного аргентинца Эмилио Сарате. В своем втором бою на профессиональном ринге, который состоялся 5 апреля, Андрей нокаутировал 26-летнего Торнике Пуричамиашвили (9−4−0, 5 КО) из Грузии.