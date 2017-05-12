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12 мая 2017, 12:51 | Бокс | Sports.kz

Тренер Мэйвезера сказал, благодаря чему Альварес может победить Головкина

Родной дядя и тренер Флойда Мэйвезера Джефф рассказал, что он думает по поводу боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.

Родной дядя и тренер <span class=error>Флойда</span> Мэйвезера <span class=error>Джефф</span> рассказал что он думает по поводу боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса пишет Sports.kz. Увеличить
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— Я склоняюсь в пользу «Канело», и неважно, что говорят другие. Дэнни Джейкобс показал, как нужно боксировать с GGG. Альварес отличается от Джейкобса, но я считаю, у него достаточно движения чтобы доставить проблем Головкину. Он гораздо быстрее и дрался с более сильными соперниками, чем GGG. У него всего одно поражение, да и то — Флойду [Мэйвезеру]. Может он и не нокаутирует Головкина, но способен выиграть по очкам, — сказал Джефф в интервью ESNews.

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