Тренер Мэйвезера сказал, благодаря чему Альварес может победить Головкина
Родной дядя и тренер Флойда Мэйвезера Джефф рассказал, что он думает по поводу боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.
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— Я склоняюсь в пользу «Канело», и неважно, что говорят другие. Дэнни Джейкобс показал, как нужно боксировать с GGG. Альварес отличается от Джейкобса, но я считаю, у него достаточно движения чтобы доставить проблем Головкину. Он гораздо быстрее и дрался с более сильными соперниками, чем GGG. У него всего одно поражение, да и то — Флойду [Мэйвезеру]. Может он и не нокаутирует Головкина, но способен выиграть по очкам, — сказал Джефф в интервью ESNews.
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