Тренер Мэйвезера сказал, благодаря чему Альварес может победить Головкина

— Я склоняюсь в пользу «Канело», и неважно, что говорят другие. Дэнни Джейкобс показал, как нужно боксировать с GGG. Альварес отличается от Джейкобса, но я считаю, у него достаточно движения чтобы доставить проблем Головкину. Он гораздо быстрее и дрался с более сильными соперниками, чем GGG. У него всего одно поражение, да и то — Флойду [Мэйвезеру]. Может он и не нокаутирует Головкина, но способен выиграть по очкам, — сказал Джефф в интервью ESNews.