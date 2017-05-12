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https://sport.mail.ru/news/boxing/29717446/
12 мая 2017, 11:33 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина вспомнил про спарринг с «Канело» и сделал прогноз на их бой

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес поделился воспоминаниями о спарринге казахстанского боксера с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), а также сделал прогноз на их бой в сентябре.

Поединок запланирован на 16 сентября. Увеличить
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«Спарринг — это одно дело, там они одевают большие перчатки. «Канело» был молод, кажется, ему тогда было 20 или 21 год. А Головкин был уже более зрелым и имел больше опыта, но спарринг был полезен.

Думаю, бой получится трудным для них обоих. «Канело» захочет боксировать, но он не сможет справиться с тем, что ему предложит Головкин. Если он не нокаутирует его в поздних раундах, то победит решением судей, — сказал Санчес в беседе с ESPN Deportes.

Бой Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября, но сторонам еще нужно определиться с местом проведения боя. Ранее стало известно, что врачи дали добро мексиканцу на этот поединок.
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