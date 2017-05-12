Кремлев: Боксер Алоян может провести следующий бой в профессионалах в августе

Алоян, занявший третье место на Играх в Лондоне в весовой категории до 52 килограммов, в четверг в Кемерово уверенно одолел никарагуанца Ядера Кардосу в 10-раундовом поединке, счет судейских записок — 99:91, 100:90, 100:90.

«Первый бой Миши Алояна на профессиональном ринге прошел под эгидой Федерации бокса России, — сказал по телефону Кремлев. — Думаю, что еще боя два мы проведем, а потом уже будем выводить его на титульный поединок за звание чемпиона мира. У нас уже есть предложения, но, по всей видимости, нам надо провести еще два боя. А предложение от WBC у нас уже есть. Я полагаю, что еще один матч он проведет в России, а следующий — уже в США. Думаю, что Михаил в следующий раз выйдет на ринг в августе. Рассчитываем, что это будет поединок за звание чемпиона Европы».

«Мне понравилось, как хорошо отбоксировал Миша и прошел всю дистанцию поединка, — продолжил собеседник агентства. — И мы готовы биться не только в России — у нас задача, чтобы он стал известным в профессиональном мире боксером, а не домашним спортсменом».