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https://sport.mail.ru/news/boxing/29717198/
12 мая 2017, 11:19 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Боксер Алоян может провести следующий бой в профессионалах в августе

МОСКВА, 12 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион мира россиянин Михаил Алоян свой второй поединок на профессиональном ринге может провести в августе, бой планируется организовать в России, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России и глава промоутерской компании «Патриот», ведущей боксера, Умар Кремлев.

Алоян, занявший третье место на Играх в Лондоне в весовой категории до 52 килограммов, в четверг в Кемерово уверенно одолел никарагуанца Ядера Кардосу в 10-раундовом поединке, счет судейских записок — 99:91, 100:90, 100:90.

«Первый бой Миши Алояна на профессиональном ринге прошел под эгидой Федерации бокса России, — сказал по телефону Кремлев. — Думаю, что еще боя два мы проведем, а потом уже будем выводить его на титульный поединок за звание чемпиона мира. У нас уже есть предложения, но, по всей видимости, нам надо провести еще два боя. А предложение от WBC у нас уже есть. Я полагаю, что еще один матч он проведет в России, а следующий — уже в США. Думаю, что Михаил в следующий раз выйдет на ринг в августе. Рассчитываем, что это будет поединок за звание чемпиона Европы».

«Мне понравилось, как хорошо отбоксировал Миша и прошел всю дистанцию поединка, — продолжил собеседник агентства. — И мы готовы биться не только в России — у нас задача, чтобы он стал известным в профессиональном мире боксером, а не домашним спортсменом».

Ровесник 28-летнего Алояна Кардоса потерпел 12-е поражение при 22 победах и одной ничьей на профессиональном ринге. Алоян на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевал серебро в весовой категории до 52 кг, но в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что боксер будет лишен этой награды из-за применения запрещенных препаратов.
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