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https://sport.mail.ru/news/boxing/29717173/
12 мая 2017, 11:11 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Головкин будет «Канело» не по зубам

Тренер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес ожидает, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес не сможет на равных тягаться с его подопечным на ринге 16 апреля, сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> ожидает что мексиканец <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес не сможет на равных тягаться с его подопечным на ринге 16 апреля сообщает Sports.kz. Увеличить
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Несколько лет назад боксеры проводили спарринги, однако наставник уверен, что предстоящий бой нельзя с ними сравнивать.

«Спарринги — это одно, на них были большие перчатки, а «Канело» был молод. Ему тогда было где-то 20−21. Головкин уже тогда был взрослее и опытнее, но все прошло хорошо.

Думаю, бой будет трудным для них обоих. GGG будет очень мощным. Альварес захочет с ним боксировать, но чувствую, что Головкин будет ему не по зубам. И если он его не нокаутирует в поздних раундах, то одолеет решением судей. Нужно отметить, что Головкин сделает это, как мексиканец. Как мы видели в субботу, у «Канело» устоявшийся стиль. Ночь будет длинной.

Как и встреча Энтони Джошуа и Владимира Кличко, данный бой заставит людей настроиться на бокс. Может быть реванш или трилогия. Боксу нужны такие битвы, как Моралес — Баррера, Маркес — Пакьяо и Маркес — Васкес, — сказал Санчес в разговоре с ESPN Deportes.

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Тренер Головкина вспомнил про спарринг с «Канело» и сделал прогноз на их бой

Тренер Головкина вспомнил про спарринг с «Канело» и сделал прогноз на их бой

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес поделился воспоминаниями о спарринге казахстанского боксера с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), а также сделал прогноз на их бой в сентябре.
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