Абель Санчес: Головкин будет «Канело» не по зубам

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Несколько лет назад боксеры проводили спарринги, однако наставник уверен, что предстоящий бой нельзя с ними сравнивать.

«Спарринги — это одно, на них были большие перчатки, а «Канело» был молод. Ему тогда было где-то 20−21. Головкин уже тогда был взрослее и опытнее, но все прошло хорошо.

Думаю, бой будет трудным для них обоих. GGG будет очень мощным. Альварес захочет с ним боксировать, но чувствую, что Головкин будет ему не по зубам. И если он его не нокаутирует в поздних раундах, то одолеет решением судей. Нужно отметить, что Головкин сделает это, как мексиканец. Как мы видели в субботу, у «Канело» устоявшийся стиль. Ночь будет длинной.

Как и встреча Энтони Джошуа и Владимира Кличко, данный бой заставит людей настроиться на бокс. Может быть реванш или трилогия. Боксу нужны такие битвы, как Моралес — Баррера, Маркес — Пакьяо и Маркес — Васкес, — сказал Санчес в разговоре с ESPN Deportes.