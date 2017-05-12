За титулами в Саутгемптон. Превью к поединкам казахстанских боксеров Ешенова и Журавского
Казахстанцы примут участие в английском вечере бокса.
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12 мая, в английском Саутгемптоне выступят сразу два казахстанских боксера. В одном вечера бокса на ринг выйдут Ернар Ешенов и Александр Журавский, для которых поединки станут трамплином к значимым целям. Подробности в материале Vesti.kz.
Иногда в казахстанском профессиональном боксе некоторые личности остаются достаточно незаметными, и практически не купаются во внимании любителей этого вида спорта. И если Ешенов делает буквально первые шаги, то Журавский уже достаточно опытный боец, обладающий определенным потенциалом. Кстати, затрагивая данную тему, невозможно не вспомнить весьма неприятный момент, случившийся с Журавским в прошлом году.
Наверняка все помнят вечер бокса в Алматы, где главным событием был поединок Исы Акбербаева. В карде выступал и Александр. Его бой с тайцем как раз был перед хэдлайнерами. Так вот,
А тем временем парни практически одной ногой к серьезным титулам. Журавский и сейчас владеет поясом WBO Oriental (в полусреднем весе), который ему и предстоит защищать. К тому же, на кон ставится WBOEuropean. В личный зачет войдет и вхождение в Топ-5 рейтинга WBO.
«Журавский еще в прошлом году находился на 417-й строчке. За год проведенной нашей работы он уже 14-й. Это показательно для нас, когда речь заходит о том, грамотно ли мы ведем боксера. И раз уже есть контакт с боксерами с мировым именем, значит все делаем правильно», — прокомментировал глава Alban Boxing Promotions Алтынбек Нурдаулетов.
В свою очередь Ернар Ешенов, который провел на
«Что касается Ешенова, то пока он в первой сотне. Но это пока. На ринге он провел всего пять поединков, будет биться за WBC Youth. И уже данный титул — отправная точка. Это практически последний шаг на пути к полноценному титулу. Мы все это продумывали и стремились к достижению данных целей».
За возможность в следующем бою биться за чемпионский титул с Ешеновым поспорит шотландец Майкл Мак Гурк. 23-летний боксер провел на ринге восемь поединков и не потерпел еще ни одного поражения. Против Журавского выйдет Стивен Даньо (11−0−3). На счету 28-летнего британского проспекта шесть нокаутов при 11 общих победах.
«Мы знаем, с какой тактической картиной подходить к боям, знаем, как себя вести в ринге. Есть четко отработанный план действий. Улетели мы специально пораньше, 4 мая. Парням необходимо качественно акклиматизироваться, освоиться. Тем более, что очень серьезно настраиваемся на эти бои. Они значимые для каждого. Особенно для Александра. Ему предстоит встретиться с их проспектом, идущим без поражений. Журавскому нужна победа. Тогда открываются новые, неожиданные для казахстанских болельщиков перспективы».
Практически вся подготовка обоих боксеров прошла в Алматы. Три месяца Журавский и Ешенов выходили на свой пик формы. Тренировочная кампания также включала в себя сборы в среднегорье и высокогорье. Последние же штрихи процесса состоялись в Саутгемптоне.
«Мы три месяца готовились. Ничего не мешало. Готовились в Алматы, в предгорье, в горах алматинских. Все прошло аккуратно, по плану, без лишней суеты. Даже в плане веса уже все под контролем. Постепенно снизили нагрузки, перешли на более щадящий режим, и далее — генеральная подводка к боям. По этим параметрам у нас все хорошо. К тому же, в команде была здоровая атмосфера, легкая. Парни даже читали про Саутгемптон, готовились. Для меня символично, что поединки пройдут сразу после Дня Победы. Я сентиментален насчет этого. Всегда задумываюсь, а ведь мы так свободно ездим на бои в Англию, тренируемся, радуемся за счет наших предков, их героизму. Было бы отлично, если мои парни одержат свои победы».
Стоит отметить, что бои Ешенова и Журавского в прямом эфире покажет телеканал KazSport. По времени Астаны их поединки состоятся в ночь с 12 на 13 мая, а трансляция начнется в 01:00.
Напомним, что оба боксера представляют промоутерскую компанию Alban Boxing Promotion, которую возглавляет Алтынбек Нурдаулетов. Подготовкой боксеров занимается отечественный тренер Олег Ковальчук.
Накануне Ернар Ешенов и Александр Журавский прошли официальную процедуру взвешивания перед своими боями в Англии.
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