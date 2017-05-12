За титулами в Саутгемптон. Превью к поединкам казахстанских боксеров Ешенова и Журавского

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12 мая, в английском Саутгемптоне выступят сразу два казахстанских боксера. В одном вечера бокса на ринг выйдут Ернар Ешенов и Александр Журавский, для которых поединки станут трамплином к значимым целям. Подробности в материале Vesti.kz.

Иногда в казахстанском профессиональном боксе некоторые личности остаются достаточно незаметными, и практически не купаются во внимании любителей этого вида спорта. И если Ешенов делает буквально первые шаги, то Журавский уже достаточно опытный боец, обладающий определенным потенциалом. Кстати, затрагивая данную тему, невозможно не вспомнить весьма неприятный момент, случившийся с Журавским в прошлом году.

Наверняка все помнят вечер бокса в Алматы, где главным событием был поединок Исы Акбербаева. В карде выступал и Александр. Его бой с тайцем как раз был перед хэдлайнерами. Так вот, что-то изменилось и Акбербаева с Журавским поменяли местами. В итоге, поединок Александра не попал в эфир — после победы Исы над Майком Курцвейлом (это имя трудно забыть) прямую трансляцию попросту отключили.

А тем временем парни практически одной ногой к серьезным титулам. Журавский и сейчас владеет поясом WBO Oriental (в полусреднем весе), который ему и предстоит защищать. К тому же, на кон ставится WBOEuropean. В личный зачет войдет и вхождение в Топ-5 рейтинга WBO.

«Журавский еще в прошлом году находился на 417-й строчке. За год проведенной нашей работы он уже 14-й. Это показательно для нас, когда речь заходит о том, грамотно ли мы ведем боксера. И раз уже есть контакт с боксерами с мировым именем, значит все делаем правильно», — прокомментировал глава Alban Boxing Promotions Алтынбек Нурдаулетов.

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В свою очередь Ернар Ешенов, который провел на профи-ринге пять поединков, озадачен завоеванием одного из титула семейства WBC. Пояс позволит ему расширить границы перспектив, где одна из главных опций станет бой за полноценный титул.

«Что касается Ешенова, то пока он в первой сотне. Но это пока. На ринге он провел всего пять поединков, будет биться за WBC Youth. И уже данный титул — отправная точка. Это практически последний шаг на пути к полноценному титулу. Мы все это продумывали и стремились к достижению данных целей».

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За возможность в следующем бою биться за чемпионский титул с Ешеновым поспорит шотландец Майкл Мак Гурк. 23-летний боксер провел на ринге восемь поединков и не потерпел еще ни одного поражения. Против Журавского выйдет Стивен Даньо (11−0−3). На счету 28-летнего британского проспекта шесть нокаутов при 11 общих победах.

«Мы знаем, с какой тактической картиной подходить к боям, знаем, как себя вести в ринге. Есть четко отработанный план действий. Улетели мы специально пораньше, 4 мая. Парням необходимо качественно акклиматизироваться, освоиться. Тем более, что очень серьезно настраиваемся на эти бои. Они значимые для каждого. Особенно для Александра. Ему предстоит встретиться с их проспектом, идущим без поражений. Журавскому нужна победа. Тогда открываются новые, неожиданные для казахстанских болельщиков перспективы».

Практически вся подготовка обоих боксеров прошла в Алматы. Три месяца Журавский и Ешенов выходили на свой пик формы. Тренировочная кампания также включала в себя сборы в среднегорье и высокогорье. Последние же штрихи процесса состоялись в Саутгемптоне.

«Мы три месяца готовились. Ничего не мешало. Готовились в Алматы, в предгорье, в горах алматинских. Все прошло аккуратно, по плану, без лишней суеты. Даже в плане веса уже все под контролем. Постепенно снизили нагрузки, перешли на более щадящий режим, и далее — генеральная подводка к боям. По этим параметрам у нас все хорошо. К тому же, в команде была здоровая атмосфера, легкая. Парни даже читали про Саутгемптон, готовились. Для меня символично, что поединки пройдут сразу после Дня Победы. Я сентиментален насчет этого. Всегда задумываюсь, а ведь мы так свободно ездим на бои в Англию, тренируемся, радуемся за счет наших предков, их героизму. Было бы отлично, если мои парни одержат свои победы».

Стоит отметить, что бои Ешенова и Журавского в прямом эфире покажет телеканал KazSport. По времени Астаны их поединки состоятся в ночь с 12 на 13 мая, а трансляция начнется в 01:00.

Напомним, что оба боксера представляют промоутерскую компанию Alban Boxing Promotion, которую возглавляет Алтынбек Нурдаулетов. Подготовкой боксеров занимается отечественный тренер Олег Ковальчук.

Накануне Ернар Ешенов и Александр Журавский прошли официальную процедуру взвешивания перед своими боями в Англии.