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https://sport.mail.ru/news/boxing/29716745/
12 мая 2017, 10:40 | Бокс | Р-Спорт

Алоян: Бой с сильным боксером Кардосо важен для приобретения опыта в профи

МОСКВА, 12 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Дебютный поединок с таким сильным оппонентом, как никарагуанец Ядер Кардоса, важен и в плане победы, и в части приобретения опыта в профессиональном боксе, заявил агентству «Р-Спорт» титулованный по линии любительского бокса россиянин Михаил Алоян.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и двукратный чемпион мира Алоян (в весовой категории до 52 килограммов) в четверг в Кемерово уверенно одолел соперника в 10-раундовом поединке, счет судейских записок — 99:91, 100:90, 100:90. Матч проходил под патронажем Федерации бокса России.

«Каких-либо особых эмоций после первой победы на профессиональном ринге у меня нет, — сказал в телефонном разговоре Алоян. — Наверное, сейчас больше преобладает чувство усталости после боя. Но в целом я рад, что провел полноценный поединок с боксером такого хорошего уровня. Этот бой важен для меня в плане приобретения хорошего опыта».

Собеседник агентства отметил, что не ставил задачу обязательно выиграть досрочно и старался минимизировать риск.

«Я не делал ставку на нокаут, а планировал боксировать всю дистанцию боя, — добавил 28-летний спортсмен. — Да и соперник оказался очень крепким оппонентом. Возможно, в какой-то момент его можно было “добить” и завершить бой досрочно. Но это был мой дебют в профессионалах, и я не хотел излишне рисковать. Для меня в первую очередь была важна победа, но меня порадовал хороший и плотный бой. Тем более что на протяжении всех десяти раундов надо было суметь сохранять концентрацию».

Ровесник Алояна Кардоса потерпел 12-е поражение при 22 победах и одной ничьей на профессиональном ринге. Алоян на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов, но в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что боксер будет лишен этой награды из-за применения запрещенных препаратов.
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