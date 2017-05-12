Алоян: Бой с сильным боксером Кардосо важен для приобретения опыта в профи
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Дебютный поединок с таким сильным оппонентом, как никарагуанец Ядер Кардоса, важен и в плане победы, и в части приобретения опыта в профессиональном боксе, заявил агентству «Р-Спорт» титулованный по линии любительского бокса россиянин Михаил Алоян.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и двукратный чемпион мира Алоян (в весовой категории до 52 килограммов) в четверг в Кемерово уверенно одолел соперника в 10-раундовом поединке, счет судейских записок — 99:91, 100:90, 100:90. Матч проходил под патронажем Федерации бокса России.
«Каких-либо особых эмоций после первой победы на профессиональном ринге у меня нет, — сказал в телефонном разговоре Алоян. — Наверное, сейчас больше преобладает чувство усталости после боя. Но в целом я рад, что провел полноценный поединок с боксером такого хорошего уровня. Этот бой важен для меня в плане приобретения хорошего опыта».
Собеседник агентства отметил, что не ставил задачу обязательно выиграть досрочно и старался минимизировать риск.
«Я не делал ставку на нокаут, а планировал боксировать всю дистанцию боя, — добавил 28-летний спортсмен. — Да и соперник оказался очень крепким оппонентом. Возможно, в
Ровесник Алояна Кардоса потерпел 12-е поражение при 22 победах и одной ничьей на профессиональном ринге. Алоян на Играх-2016 в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter