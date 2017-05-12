Алоян: Бой с сильным боксером Кардосо важен для приобретения опыта в профи

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и двукратный чемпион мира Алоян (в весовой категории до 52 килограммов) в четверг в Кемерово уверенно одолел соперника в 10-раундовом поединке, счет судейских записок — 99:91, 100:90, 100:90. Матч проходил под патронажем Федерации бокса России.

«Каких-либо особых эмоций после первой победы на профессиональном ринге у меня нет, — сказал в телефонном разговоре Алоян. — Наверное, сейчас больше преобладает чувство усталости после боя. Но в целом я рад, что провел полноценный поединок с боксером такого хорошего уровня. Этот бой важен для меня в плане приобретения хорошего опыта».

Собеседник агентства отметил, что не ставил задачу обязательно выиграть досрочно и старался минимизировать риск.

«Я не делал ставку на нокаут, а планировал боксировать всю дистанцию боя, — добавил 28-летний спортсмен. — Да и соперник оказался очень крепким оппонентом. Возможно, в какой-то момент его можно было “добить” и завершить бой досрочно. Но это был мой дебют в профессионалах, и я не хотел излишне рисковать. Для меня в первую очередь была важна победа, но меня порадовал хороший и плотный бой. Тем более что на протяжении всех десяти раундов надо было суметь сохранять концентрацию».