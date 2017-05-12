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https://sport.mail.ru/news/boxing/29716120/
12 мая 2017, 9:56 | Бокс | Vesti.kz

Чавес-младший объяснил поражение Альваресу голоданием и чрезмерной сгонкой веса

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший (50−3−1, 32 КО) прокомментировал свое неудачное выступление в поединке с соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

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Их бой состоялся 6 мая в Лас-Вегасе. Чавес-младший уступил единогласным решением судей, причем со счетом 0:12 по раундам на всех трех судейских карточках. По его мнению, причина поражения кроется в чрезмерной сгонке веса.

«Меня можно критиковать, и по делу, но никто не знает, какие нечеловеческие усилия я приложил, чтобы уложиться в лимит веса. Это и было причиной отсутствия сил. Разум требовал драться, а тело не реагировало. Последние пару недель перед весами я почти я принимал минимум пищи, а последнюю неделю почти голодал.

Я еще и психологически вымотан был. Только представьте, что надо мной висел крупнейший штраф в истории бокса за перевес всего в один фунт (один миллион долларов).

Да, это было худшее выступление в моей карьер. Знаю, и мне в сто раз хуже от этого, чем фанам. Но я все силы оставил на весах. Именно поэтому Оскар и Канело затаскивали меня в такой лимит. Что ж, я прислушался к критике и продолжу усердно работать. Да, споткнулся и упал, но встану и пойду дальше. Через несколько недель поеду в Мексику к Начо Беристайну, — заявил Чавес-младший в интервью ESPN Deportes.

Ранее Чавес-младший засветился в откровенном видео с толпой девушек после поражения «Канело». За этот бой экс-чемпиону полагался гонорар в три миллиона долларов.
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