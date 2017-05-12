Медики дали Альваресу «добро» на бой с Головкиным
Мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 33 КО) прошел осмотр у врачей, которые разрешили боксеру уже осенью выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
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Поединок Головкин — Альварес был официально подтвержден на прошлой неделе сразу после боя мексиканца с Хулио Сезаром
В ночь на 7 мая «Канело» легко разбил
«У нас был визит к врачам, как это принято после каждого боя. “Канело” находится в отличном состоянии, не испытывает никакого дискомфорта, руки в полном порядке. Мы будем более чем готовы к сентябрю», — цитирует ESPN Deportes тренера Эдди Рейносо, который работает с мексиканцем.
Также коуч добавил, что «Канело» будет отдыхать всего две недели, после чего вернется в тренировочный лагерь и начнет подготовку к следующему выходу на ринг.
Ранее стало известно, что у Головкина не будет права на реванш в случае своего поражения.
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