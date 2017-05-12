Медики дали Альваресу «добро» на бой с Головкиным

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Поединок Головкин — Альварес был официально подтвержден на прошлой неделе сразу после боя мексиканца с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО). Событие пройдет 16 сентября, а на кону будут стоять все пояса, принадлежащие Головкину.

В ночь на 7 мая «Канело» легко разбил Чавеса-младшего, а всего спустя несколько дней отправился на родину в Гвадалахару, где успешно прошел медицинский осмотр — врачи дали добро на сентябрьский поединок.

«У нас был визит к врачам, как это принято после каждого боя. “Канело” находится в отличном состоянии, не испытывает никакого дискомфорта, руки в полном порядке. Мы будем более чем готовы к сентябрю», — цитирует ESPN Deportes тренера Эдди Рейносо, который работает с мексиканцем.

Также коуч добавил, что «Канело» будет отдыхать всего две недели, после чего вернется в тренировочный лагерь и начнет подготовку к следующему выходу на ринг.

Ранее стало известно, что у Головкина не будет права на реванш в случае своего поражения.