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12 мая 2017, 9:51 | Бокс | Sports.kz

Медики дали Альваресу «добро» на бой с Головкиным

Мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 33 КО) прошел осмотр у врачей, которые разрешили боксеру уже осенью выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).

Мексиканец <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 33 КО) прошел осмотр у врачей которые разрешили боксеру уже осенью выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBC WBA IBF и IBO в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО). Увеличить
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Поединок Головкин — Альварес был официально подтвержден на прошлой неделе сразу после боя мексиканца с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО). Событие пройдет 16 сентября, а на кону будут стоять все пояса, принадлежащие Головкину.

В ночь на 7 мая «Канело» легко разбил Чавеса-младшего, а всего спустя несколько дней отправился на родину в Гвадалахару, где успешно прошел медицинский осмотр — врачи дали добро на сентябрьский поединок.

«У нас был визит к врачам, как это принято после каждого боя. “Канело” находится в отличном состоянии, не испытывает никакого дискомфорта, руки в полном порядке. Мы будем более чем готовы к сентябрю», — цитирует ESPN Deportes тренера Эдди Рейносо, который работает с мексиканцем.

Также коуч добавил, что «Канело» будет отдыхать всего две недели, после чего вернется в тренировочный лагерь и начнет подготовку к следующему выходу на ринг.

Ранее стало известно, что у Головкина не будет права на реванш в случае своего поражения.

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