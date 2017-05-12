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https://sport.mail.ru/news/boxing/29715109/
12 мая 2017, 8:26 | Бокс | Vesti.kz

«Владелец» стадиона в Далласе объяснил стремление заполучить бой Головкин — Альварес

Владелец клуба НФЛ «Даллас Ковбойз» Джерри Джонс рассказал, почему он стремиться заполучить право на проведение боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Однако ему предстоит серьезная конкуренция в США и с несколькими заокеанскими площадками. Увеличить
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Джонс хочет заключить сделку промоутерами «Канело» (Golden Boy Promotions) и Головкина (K2 Promotions), чтобы устроить поединок на стадионе AT`T Stadium в Арлингтоне, который является домашней ареной «ковбоев». Функционер уверен, что этот бой способен собрать 100-тысячную аудиторию, что станет рекордом посещаемости бокса в США.

«Идея того, что Головкин и Альварес будут драться перед 100 тысячами кричащих испаноязычных и мексиканских фанатов, очень захватывает. Мы должны побороться за него из-за большого интереса к боксу на этой арене и конечно, близости к Мексике», — цитирует его Boxingscene.com.

Отметим, что «Канело» уже дрался на AT`T Stadium. В сентябре 2016 года его бой с британцем Лиамом Смитом за титул чемпиона WBO в первом среднем весе собрал 51 420 зрителей, тем самым установив рекорд посещаемости боксерских матчей для стадиона.

Сам бой Головкина и Альвареса намечен на 16 сентября. Джонсу предстоит серьезная конкуренция, поскольку MGM Grand в Лас-Вегасе, Madison Square Garden в Нью-Йорке и несколько заокеанских площадок уже предпринимают шаги, чтобы также забрать этот поединок.

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