«Владелец» стадиона в Далласе объяснил стремление заполучить бой Головкин — Альварес
Владелец клуба НФЛ «Даллас Ковбойз» Джерри Джонс рассказал, почему он стремиться заполучить право на проведение боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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Джонс хочет заключить сделку промоутерами «Канело» (Golden Boy Promotions) и Головкина (K2 Promotions), чтобы устроить поединок на стадионе AT`T Stadium в Арлингтоне, который является домашней ареной «ковбоев». Функционер уверен, что этот бой способен собрать 100-тысячную аудиторию, что станет рекордом посещаемости бокса в США.
«Идея того, что Головкин и Альварес будут драться перед 100 тысячами кричащих испаноязычных и мексиканских фанатов, очень захватывает. Мы должны побороться за него
Отметим, что «Канело» уже дрался на AT`T Stadium. В сентябре 2016 года его бой с британцем Лиамом Смитом за титул чемпиона WBO в первом среднем весе собрал 51 420 зрителей, тем самым установив рекорд посещаемости боксерских матчей для стадиона.
Сам бой Головкина и Альвареса намечен на 16 сентября. Джонсу предстоит серьезная конкуренция, поскольку MGM Grand в
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