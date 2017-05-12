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https://sport.mail.ru/news/boxing/29714808/
12 мая 2017, 7:54 | Бокс | Vesti.kz

Почему Головкину так важно победить Альвареса нокаутом

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз порассуждал на тему того, почему чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) так важно победить нокаутом мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в их поединке, назначенном на 16 сентября.

Казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Увеличить
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«Если Головкин нокаутирует Альвареса, то это поднимет казахстанца на вершину бокса, а, возможно, даже и рейтинга pound-for-pound. Журналу The Ring нужно будет решить, ставить ли GGG на первое место своего P4P-листа после того, как он побьет «Канело». Но у меня есть такое ощущение, что скорее «Канело» получит первую строчку, чем Головкин. Но я буду приятно удивлен, если увижу Головкина на первом месте.

Отправить Альвареса в нокаут будет большой честью для Головкина, поскольку до этого еще никто не делал ничего подобного с мексиканской звездой. Если Головкин чисто нокаутирует Альвареса, то это вызовет ударную волну по всему миру бокса и, вероятно, превратит Головкина в крупную звезду PPV (платные трансляции). Это также создаст для Golden Boy дилемму о том, хотят ли они выставить своего «золотого гуся» Альвареса против Головкина в реванше или нет.

Golden Boy будут рисковать многим, выставляя его на реванш с Головкиным, если он проиграет нокаутом в первом бою. Еще один подобный исход боя может стать нокаутом всей карьеры «Канело» или его статусы PPV-звезды. «Канело» может делать все, что он хочет, но похоже, что Golden Boy Promotions управляют его карьерой и принимают решения за него. Если бы все зависели от «Канело», он, скорее всего, дрался бы с Головкиным в 2015 году вместо того, чтобы ждать до 2017-го.

Если «Канело» подожмет хвост, сбежит от Головкина после поражения, то это сделает GGG королем среднего дивизиона. Головкину останется лишь встретиться с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, чтобы заполучить не хватающий в его коллекции последний титул, — написал автор.

При этом ранее промоутер «Канело» выразил желание, чтобы мексиканец нокаутировал Головкина в их поединке. Однако тренер GGG Абель Санчес усомнился в том, что Альварес способен сделать подобное с его подопечным. При этом Санчес не исключил, что их бой может перерасти в трилогию.

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