Почему Головкину так важно победить Альвареса нокаутом
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз порассуждал на тему того, почему чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) так важно победить нокаутом мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в их поединке, назначенном на 16 сентября.
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«Если Головкин нокаутирует Альвареса, то это поднимет казахстанца на вершину бокса, а, возможно, даже и рейтинга
Отправить Альвареса в нокаут будет большой честью для Головкина, поскольку до этого еще никто не делал ничего подобного с мексиканской звездой. Если Головкин чисто нокаутирует Альвареса, то это вызовет ударную волну по всему миру бокса и, вероятно, превратит Головкина в крупную звезду PPV (платные трансляции). Это также создаст для Golden Boy дилемму о том, хотят ли они выставить своего «золотого гуся» Альвареса против Головкина в реванше или нет.
Golden Boy будут рисковать многим, выставляя его на реванш с Головкиным, если он проиграет нокаутом в первом бою. Еще один подобный исход боя может стать нокаутом всей карьеры «Канело» или его статусы
Если «Канело» подожмет хвост, сбежит от Головкина после поражения, то это сделает GGG королем среднего дивизиона. Головкину останется лишь встретиться с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, чтобы заполучить не хватающий в его коллекции последний титул, — написал автор.
При этом ранее промоутер «Канело» выразил желание, чтобы мексиканец нокаутировал Головкина в их поединке. Однако тренер GGG Абель Санчес усомнился в том, что Альварес способен сделать подобное с его подопечным. При этом Санчес не исключил, что их бой может перерасти в трилогию.
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