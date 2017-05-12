Де Ла Хойя: Головкин поставит на кон все свои четыре пояса, а «Канело» согласился на 10-унцовые перчатки
Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющей интересы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) рассказал о некоторых особенностях сентябрьского боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«Головкин поставит на кон все свои четыре титула, а сам поединок пройдет в лимите среднего веса 160 фунтов и не граммом больше. Мы же согласились использовать привычные для него десятиунцовые перчатки. Все это напоминает старые добрые времена, когда
При этом сообщалось, что «Канело» не будет выходить против Головкина с пустыми руками. На кон мексиканец поставит свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии авторитетного журнала The Ring.
В то же время еще до официально объявления боя «Канело» заявил, что он не будет претендовать на принадлежащий казахстанцу титул WBC. Причиной тому стал конфликт между мексиканцем и организацией, произошедший в прошлом году
Ранее промоутер «Канело» раскрыл некоторые подробности переговоров с командой Головкина, отметив также их самую сложную часть. Сторонам еще предстоит определиться с местом проведения поединка, назначенного на 16 сентября.
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