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12 мая 2017, 7:32 | Бокс | Вести - Новосибирск

Миша Алоян победил профессионального боксера из Никарагуа

Напомним, новосибирец является призером олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро, позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил россиянина награды за употребление допинга. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.

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Миша Алоян победил профессионального боксера из Никарагуа, об этом сообщает ТАСС.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Миша Алоян дебютировал на профессиональном ринге с победы. Воспитанник новосибирской школы бокса встречался с никарагуанцем Ядером Кардосой в рамках второго наилегчайшего веса. Поединок прошёл в Кемерово.

В 10-раундовом поединке Алоян одержал победу единогласным решением судей — 99:91 и 100:90 дважды.

После матча тренер спортсмена Эдуард Кравцов заявил, что Алоян может провести еще один профессиональный бой в начале осени: «У нас стояла задача деклассировать соперника. Еще есть моменты, над которыми предстоит работать. Следующий поединок планируем в конце лета — начале осени. Но на большие бои нам выходить пока рано, необходимо провести два- три поединка».

На пресс-конференции перед началом матча комментируя апелляцию на лишение серебряной медали олимпиады в Рио-Де-Жанейро Алоян заявил: «Вчера я онлайн участвовал в деле, по скайпу, но решения, конечно, еще нет, оно будет позже. Если честно, я про него и не думаю, и не думал после первого решения, нужно от этого избавляться, не нагружать себя. Что произошло, то произошло, так что на этот бой, на завтрашний вечер это никак не повлияет и не имеет значения».

Напомним, новосибирец является призером олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро, позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил россиянина награды за употребление допинга. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.

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