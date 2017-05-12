Миша Алоян победил профессионального боксера из Никарагуа
Напомним, новосибирец является призером олимпийских игр в
Рио-Де-Жанейро, позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил россиянина награды за употребление допинга. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.
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Миша Алоян победил профессионального боксера из Никарагуа, об этом сообщает ТАСС.
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Миша Алоян дебютировал на профессиональном ринге с победы. Воспитанник новосибирской школы бокса встречался с никарагуанцем Ядером Кардосой в рамках второго наилегчайшего веса. Поединок прошёл в Кемерово.
В 10-раундовом поединке Алоян одержал победу единогласным решением судей — 99:91 и 100:90 дважды.
После матча тренер спортсмена Эдуард Кравцов заявил, что Алоян может провести еще один профессиональный бой в начале осени: «У нас стояла задача деклассировать соперника. Еще есть моменты, над которыми предстоит работать. Следующий поединок планируем в конце лета — начале осени. Но на большие бои нам выходить пока рано, необходимо провести два- три поединка».
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Напомним, новосибирец является призером олимпийских игр в
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