Промоутер «Канело» назвал самую сложную часть переговоров с командой Головкина

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«Я не могу говорить о деталях соглашения, потому что в нем есть строгие положения, которые нельзя разглашать. Но боксеры будут очень довольны.

Заключить сделку было не сложно. Если честно, то все, что требовалось — это сесть и договориться. И мы сделали это два или три раза. Достигли соглашения и бой был сделан. Все, что было необходимо, это отполировать некоторые детали. И, пожалуй, самым сложным аспектом был, к примеру, вопрос о том, кто первый будет выходить на ринг, — сказал Де Ла Хойя в интервью ESPN Deportes.

Официально о бое Головкина и Альвареса было объявлено 7 мая. Сам поединок состоится 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов), однако место проведения пока не определенно.

Между тем промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела «Канело», подвела итоги голосования по определению места проведения сентябрьского боя с Головкиным. В нем победил стадион AT`T Stadium в Арлингтоне.

Причем в Golden Boy Promotions называли эту арену в числе трех главных фаворитов на проведение события, предположив, что поединок Головкина и «Канело» способен собрать 100-тысячную аудиторию, тем самым может побить рекорд посещаемости бокса в США.