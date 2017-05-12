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https://sport.mail.ru/news/boxing/29714323/
12 мая 2017, 7:48 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Думаю, я получу реванш на закате карьеры Головкина. И даже нокаутировав его, я не получу признания

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) сомневается, что его бывший соперник чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) вновь захочет встретится с ним, потому что это слишком рискованного для казахстанца.

Ранее американец заявил что команда GGG избегает его. Увеличить
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«Не удивлюсь, если команда Головкина будет избегать меня. Думаю, бой со мной большой риск для него, в котором нет вознаграждения. Хотя, Головкин, возможно, хочет реванш со мной, потому что в глубине души не желает завершать карьеру, не защитив столь спорное решение судей.

Так что посмотрим, как оно будет. Но я точно не стану сидеть и ждать — я буду добиваться реванша. На мой взгляд, я сделал достаточно, чтобы получить другие большие поединки в этом дивизионе. Даже с этим поражением я доказал, что могу прибрать к рукам средний вес.

Думаю, если я получу реванш, это будет уже в самом конце карьеры Головкина. И едва ли я получу признание, даже после того, как нокаутирую его. Но я все равно буду счастлив тому, что в этот вечер доказал, что являюсь лучшим средневесом мира, — цитирует Джейкобса BoxingScene.com.

Напомним, их бой состоялся в марте в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей, отправившего американца в нокдаун в четвертом раунде. При этом Джейкобс стал первым соперником Головкина, который выстоял все 12 раундов, а также прервал рекордную серию досрочных побед у казахстанца.

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