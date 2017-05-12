Энди Ли: Альварес должен с первых минут завоевать уважение, иначе Головкин сломает его

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«С самого начала боя нужно завоевать уважение Головкина потому что потом он набирает обороты, и в конце концов он методично ломает соперника. Нужно дать Головкину почувствовать его же собственное лекарств, хотя это легче сказать, чем сделать.

«Канело» нужно пойти в ринг и сразу получить уважение. В первых нескольких раундов, попытаться выстоять и показать все, что умеет. Нужно рисковать и просто пустить руки в дело, выбрасывать свои «бомбы» в ответ на его. Головкин открывается, потому что он не защитник. Он почти приглашает вас наброситься на него, — заявил Ли в эфире Off The Ball.

Также экс-чемпион отметил, что надеется встретится с победителем боя Головкин — Альварес в ближайшем будущем.

«У меня пятый номер в рейтинге BoxRec, так что, как вы знаете, я по-прежнему в игре. Я приступлю к тренировкам в сентябре, а затем, если мне предложат действительно правильный бой, который мотивирует меня, я вернусь на ринг снова. Бой, которого я хочу — это тот, который приведет меня к одному из этих двух парней — Головкину или Альваресу», — добавил Ли.

Ранее ирландец также поделился ожиданиями от сентябрьского боя и назвал главные преимущества «Канело» перед Головкиным. В то же время Ли предостерег мексиканца от ударов GGG.