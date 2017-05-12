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12 мая 2017, 7:46 | Бокс | Vesti.kz

Энди Ли: Альварес должен с первых минут завоевать уважение, иначе Головкин сломает его

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO ирландский боксер Энди Ли (35−3−1, 24 КО) дал совет мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО) на бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который состоится 16 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> WBO в среднем весе дал советы мексиканца на бой с GGG. Увеличить
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«С самого начала боя нужно завоевать уважение Головкина потому что потом он набирает обороты, и в конце концов он методично ломает соперника. Нужно дать Головкину почувствовать его же собственное лекарств, хотя это легче сказать, чем сделать.

«Канело» нужно пойти в ринг и сразу получить уважение. В первых нескольких раундов, попытаться выстоять и показать все, что умеет. Нужно рисковать и просто пустить руки в дело, выбрасывать свои «бомбы» в ответ на его. Головкин открывается, потому что он не защитник. Он почти приглашает вас наброситься на него, — заявил Ли в эфире Off The Ball.

Также экс-чемпион отметил, что надеется встретится с победителем боя Головкин — Альварес в ближайшем будущем.

«У меня пятый номер в рейтинге BoxRec, так что, как вы знаете, я по-прежнему в игре. Я приступлю к тренировкам в сентябре, а затем, если мне предложат действительно правильный бой, который мотивирует меня, я вернусь на ринг снова. Бой, которого я хочу — это тот, который приведет меня к одному из этих двух парней — Головкину или Альваресу», — добавил Ли.

Ранее ирландец также поделился ожиданиями от сентябрьского боя и назвал главные преимущества «Канело» перед Головкиным. В то же время Ли предостерег мексиканца от ударов GGG.

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