Энди Ли: Альварес должен с первых минут завоевать уважение, иначе Головкин сломает его
Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO ирландский боксер Энди Ли (35−3−1, 24 КО) дал совет мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО) на бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который состоится 16 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«С самого начала боя нужно завоевать уважение Головкина потому что потом он набирает обороты, и в конце концов он методично ломает соперника. Нужно дать Головкину почувствовать его же собственное лекарств, хотя это легче сказать, чем сделать.
«Канело» нужно пойти в ринг и сразу получить уважение. В первых нескольких раундов, попытаться выстоять и показать все, что умеет. Нужно рисковать и просто пустить руки в дело, выбрасывать свои «бомбы» в ответ на его. Головкин открывается, потому что он не защитник. Он почти приглашает вас наброситься на него, — заявил Ли в эфире Off The Ball.
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Ранее ирландец также поделился ожиданиями от сентябрьского боя и назвал главные преимущества «Канело» перед Головкиным. В то же время Ли предостерег мексиканца от ударов GGG.
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