«Для меня как для боксёра Салидо — это шаг назад. Я из этого боя вряд ли смогу взять для себя что-то новое, что-то интересное и полезное. Зачем тратить время только для того, чтобы закрыть какие-то вопросы из прошлого. После того боя мне и так все ясно, но если промоутеры договорятся, то буду соревноваться. Пока точно о следующем бое мне еще ничего не говорили, думаю, что будет проходить он в конце лета», — рассказал украинец в интервью «Обозревателю».