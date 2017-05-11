Ломаченко: Бой с Салидо — шаг назад
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко (8−1, 6 КО), поделился мнением относительно возможного реванша против мексиканца Орландо Салидо (43−13−4, 30 КО), а также рассказал о сроках возвращения в ринг.
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«Для меня как для боксёра Салидо — это шаг назад. Я из этого боя вряд ли смогу взять для себя
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