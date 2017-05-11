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11 мая 2017, 23:26 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко: Бой с Салидо — шаг назад

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко (8−1, 6 КО), поделился мнением относительно возможного реванша против мексиканца Орландо Салидо (43−13−4, 30 КО), а также рассказал о сроках возвращения в ринг.

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий <span class=error>Ломаченко</span> (8−1 6 КО) поделился мнением относительно возможного реванша против мексиканца Орландо <span class=error>Салидо</span> (43−13−4 30 КО) а также рассказал о сроках возвращения в ринг. Увеличить
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«Для меня как для боксёра Салидо — это шаг назад. Я из этого боя вряд ли смогу взять для себя что-то новое, что-то интересное и полезное. Зачем тратить время только для того, чтобы закрыть какие-то вопросы из прошлого. После того боя мне и так все ясно, но если промоутеры договорятся, то буду соревноваться. Пока точно о следующем бое мне еще ничего не говорили, думаю, что будет проходить он в конце лета», — рассказал украинец в интервью «Обозревателю».

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