Экс-чемпион WBO хочет драться с Головкиным

— У меня пятый номер в рейтинге BoxRec, так что, как вы знаете, я по-прежнему в игре. Я приступлю к тренировкам в сентябре, а затем, если мне предложат действительно правильный бой, который мотивирует меня, я вернусь на ринг снова. Бой, которого я хочу — это тот, который приведет меня к одному из этих двух парней — Головкину или «Канело», — заявил Ли.



Напомним, Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) проведут свой бой 16 сентября.