Экс-чемпион WBO хочет драться с Головкиным
Бывший чемпион в среднем весе по версии WBO Энди Ли (35−3−1, 24 КО) рассказал о своих планах на ближайшее будущее, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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— У меня пятый номер в рейтинге BoxRec, так что, как вы знаете, я
Напомним, Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) проведут свой бой 16 сентября.
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