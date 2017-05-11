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https://sport.mail.ru/news/boxing/29712838/
11 мая 2017, 22:59 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион WBO хочет драться с Головкиным

Бывший чемпион в среднем весе по версии WBO Энди Ли (35−3−1, 24 КО) рассказал о своих планах на ближайшее будущее, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Бывший чемпион в среднем весе по версии WBO <span class=error>Энди</span> Ли (35−3−1 24 КО) рассказал о своих планах на ближайшее будущее сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — У меня пятый номер в рейтинге BoxRec, так что, как вы знаете, я по-прежнему в игре. Я приступлю к тренировкам в сентябре, а затем, если мне предложат действительно правильный бой, который мотивирует меня, я вернусь на ринг снова. Бой, которого я хочу — это тот, который приведет меня к одному из этих двух парней — Головкину или «Канело», — заявил Ли.

Напомним, Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) проведут свой бой 16 сентября.

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