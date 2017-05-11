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https://sport.mail.ru/news/boxing/29712435/?
11 мая 2017, 21:57 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Сондерса сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Уоррен</span> прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — На данный момент я не уверен, кто выиграет. Честно говоря, раньше я всегда ставил на Головкина — мне действительно нравилось, как он делает свою работу, но теперь я не так уверен в этом. Нужно брать за основу и тот факт, что Альварес растет как боец. Это будет очень интересный бой, и это еще мягко сказано, — отметил Уоррен.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

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