— На данный момент я не уверен, кто выиграет. Честно говоря, раньше я всегда ставил на Головкина — мне действительно нравилось, как он делает свою работу, но теперь я не так уверен в этом. Нужно брать за основу и тот факт, что Альварес растет как боец. Это будет очень интересный бой, и это еще мягко сказано, — отметил Уоррен.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.