Промоутер Сондерса сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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— На данный момент я не уверен, кто выиграет. Честно говоря, раньше я всегда ставил на Головкина — мне действительно нравилось, как он делает свою работу, но теперь я не так уверен в этом. Нужно брать за основу и тот факт, что Альварес растет как боец. Это будет очень интересный бой, и это еще мягко сказано, — отметил Уоррен.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
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