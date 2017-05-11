Ядерное начало. Михаил Алоян с победы дебютировал на профессиональном ринге
Известный российский
боксер-любитель Михаил Алоян с победы начал свою профессиональную карьеру, победив в 10-раундовом поединке никарагуанца Ядера Кардосу.
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В любительской карьере Алоян сумел выиграть все кроме олимпийского золота. Он дважды был чемпионом мира и один раз выиграл первенство Европы. На последних Олимпийских играх он дошел до финала, который проиграл представителю Узбекистана Шахобидину Зоирову.
Может Алоян был лишен серебряной награды, потому что сдал положительный
После Олимпиады он принял решение перейти в профессиональный бокс. Тем более, что главой Российской федерации бокса стал Умар Кремлев, которому принадлежит промоутерская компания «Патриот».
Пусть к первому поединку был долгим. Сначала он должен был боксировать 29 апреля с доминиканцем Норберто Хименесом. Затем его соперником стал 43-летний кениец Ник Отьено, а бой был перенесен на 11 мая. И наконец, соперник сменился последний раз. Им стал Ядер Кардоса.
Бой запланировали как 10-раундовый, поэтому в рамках подготовки Алоян провел несколько поединков в AIBA Pro. Там он боксировал и по шесть, и по восемь раундов, и даже получил опыт двенадцатираундового боя.
Это принесло ощутимую пользу в поединке против Кардосы. Алоян забирал раунд за раундом и не давал усомниться в своей отличной физической готовности. Никарагуанец — бывалый человек в ринге. Он одержал 22 победы, потерпел 12 поражений и один бой завершил вничью. Последний раз он боксировал в марте против небитого британца Джейми Конлана — старшего брата Майкла Конлана, чемпиона мира на любительском ринге. Поединок против
Зная, как в Англии любят и умеют «грабить» всех приезжих боксеров, язык не поворачивался назвать Кардосу обычным «мешком». Да, боксер не самый сильный. Но этот «мешок» способен дать хорошей сдачи и для дебютного боя такой соперник — большущий риск.
На деле Алоян выиграл у Кардосы все десять раундов. Даже когда у никарагуанца
Что можно сказать в будущем Алояна? Его планируют вывести на титульный поединок по версии WBA. Сейчас чемпионским поясом владеет британец Халид Яфай, у которого 21 победа в 21 поединке. Прямо скажем, непростая задача. Но учитывая, что другими чемпионами являются японец Найоя Иноуэ и Срисакет Сор Рунгвисаи, который должен дать реванш Роману Гонсалесу, задача россиянина уже не выглядит невыполнимой. Хотя есть еще и филиппинец Джервин Анкахас, владеющий титулом IBF. Видимо, разгадка состоит в том, что на этот пояс нацелился Хуан Франсиско Эстрада, с который опасно встречаться даже действующим чемпионам мира.
Очевидно, что Алояна не будут выставлять на титульный бой уже в следующем поединке. Каждый из упомянутых чемпионов уже знает имя своего следующего соперника, и даты для боев уже зарезервированы. Да и самому Алояну, несмотря на очень успешный дебют рано устраивать столь серьезные проверки.
Сами чемпионы мира в этом весе не горят желанием организовать объединительные бои, поэтому время освоиться и выбрать нужный момент есть. И время это наступит не раньше следующего года.
Владислав Усачев
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