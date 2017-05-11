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«У нас есть обязательный претендент по линии IBF — Кубрат Пулев. И есть ситуация с Владимиром Кличко — мы хотели бы снова устроить бой с ним. Фанаты и телеканалы хотели бы этого боя, но Владимир сейчас в двухнедельном отпуске и примет решение, когда вернётся. Если Владимир захочет боя, думаю, он будет следующим для Джошуа», — приводит слова Хирна Sky Sports.