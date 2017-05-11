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https://sport.mail.ru/news/boxing/29711416/
11 мая 2017, 19:34 | Бокс | Vesti.kz

Олимпийский чемпион дал несколько советов Геннадию Головкину перед боем с Саулем Альваресом

Олимпийский чемпион и экс-тренер сборной Казахстана Ермахан Ибраимов в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал подсказки Геннадию Головкину перед сентябрьским поединком с Саулем «Канело» Альваресом.

— В сентябре будет поединок Головкина и Альвареса, который уже называют главным в карьере казахстанцы. Что Вы думаете по этому поводу?

— Это самая долгожданная встреча в этом году. Все с нетерпением ждут этого боя. И, конечно, мы хотим, чтобы Геннадий Головкин выиграл. И он выиграет этот бой.

— Вы боксировали с мексиканцами в своей карьере. Как бы Вы их охарактеризовали, как боксеров?

— Они такие упертые и терпеливые. Удар хорошо держат. Всегда хорошо физически подготовлены. У них очень квалифицированные специалисты. Мы будем опасаться Альвареса. И посоветовал бы Головкину в начале боя не застаиваться, больше идти вперед и проводить разведку. И только когда почувствует, что соперник подустал, «включиться» на все 100 процентов. На 100 процентов заработать, как он умеет.

— А Вы видели Альвареса в ринге? Что скажете о нем, как о боксере?

— Крепкий орешек. У него очень много сильных сторон. И я думаю, что разведка в этом бое продлиться раунда три-четыре. До пятого раунда. Потом начнутся основные действия.

Напомним, титульный поединок между 35-летним Геннадием Головкиным и 26-летним Саулем «Канело» Альваресом намечен на 16 сентября. Организаторы вечера бокса еще не определились с местом проведения события, а в СМИ называют самые разнообразные варианты. По мнению украинского боксера-профессионала Максика Бурсака, Головкин нокаутирует Альвареса.

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