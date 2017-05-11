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11 мая 2017, 18:34 | Бокс | ТАСС

Россияне проиграли команде Казахстана в первой встрече четвертьфинала Всемирной серии бокса

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российская команда Patriot Boxing проиграла казахстанской Astana Arlans в первой встрече четвертьфинала Всемирной серии бокса. Встреча прошла в Кемерово и завершилась со счетом 3−2 в пользу казахстанцев.

В составе российской команды одержали победы Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг) и Илья Квасников (до 91 кг). Максим Чернышев (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг) и Андрей Ковальчук (до 75) проиграли свои бои.

Вторая четвертьфинальная встреча команд пройдет в 20 мая в Караганде.
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