Россияне проиграли команде Казахстана в первой встрече четвертьфинала Всемирной серии бокса

В составе российской команды одержали победы Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг) и Илья Квасников (до 91 кг). Максим Чернышев (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг) и Андрей Ковальчук (до 75) проиграли свои бои.

Вторая четвертьфинальная встреча команд пройдет в 20 мая в Караганде.