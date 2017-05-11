Боксеры «Астана Арланс» досрочно выиграли первый четвертьфинал WSB у «Патриот Боксинг Тим»

Решающим стал бой Сапарбая Айдарова в весе до 75-ти килограммов против Андрея Ковальчука, в котором казахстанец одержал победу 3:0 (48:47, 48:47, 48:47) и сделал счет 3:1 в пользу «Астана Арланс».

Ранее Ильяс Сулейменов в весовой категории до 56 килограммов был сильнее Максима Чернышева 3:0 (49:49:46, 48:47, 48:47), а в весе до 64-х килограммов Дильмурат Мижитов победил Алексея Мазура 2:1 (48:47, 47:48, 48:47). Также поражение потерпел Темиртас Жусупов в весовой категории до 49 килограммов, проиграв Батору Сагалуеву 0:3 (47:48, 47:48, 46:49).

Отметим, что также сегодня на ринг выйдет Антон Пинчук, который в весе до 91-го килограмма встретится с Ильей Квасниковым.

Ответная матчевая встреча, в которой определится полуфиналист, состоится в Караганде 20 мая.