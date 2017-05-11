Казахстанские боксеры Ешенов и Журавский прошли взвешивание перед титульными боями в Англии
Казахстанские боксеры Ернар Ешенов и Александр Журавский прошли официальную процедуру взвешивания перед своими боями в Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Оба боксера выйдут на ринг 12 мая в Саутгемптоне в рамках вечера профессионального бокса.
22-летний Ешенов сразится за титул WBC Youth Silver в первом среднем весе, который позволит ему уже в следующем бою претендовать на титул чемпиона WBC. Соперником будет 23-летний небитый боксер из Шотландии Майкл МакГурк (8−0−0).
А 32-летний Журавский, обладатель пояса WBO Oriental в полусреднем весе, будет защищать свой титул в поединке с 28-летним британским боксером Стивеном Даньо (11−0−3). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный пояс WBO European в полусреднем весе.
На взвешивание Ешенов, как и его соперник, показали вес 69,9 килограмма, а Журавский и Даньо — 66,7 килограмма.
Стоит отметить, что Ешенов провел на
Напомним, что бои Ешенова и Журавского в прямом эфире покажет телеканал KazSport. По времени Астаны их поединки состоятся в ночь с 12 на 13 мая, а трансляция начнется в 01:00.
Добавим, что оба казахстанских боксера представляют промоутерскую компанию Alban Boxing Promotion, которую возглавляет Алтынбек Нурдаулетов. Подготовкой боксеров занимается отечественный тренер Олег Ковальчук.
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