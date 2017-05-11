Казахстанские боксеры Ешенов и Журавский прошли взвешивание перед титульными боями в Англии

22-летний Ешенов сразится за титул WBC Youth Silver в первом среднем весе, который позволит ему уже в следующем бою претендовать на титул чемпиона WBC. Соперником будет 23-летний небитый боксер из Шотландии Майкл МакГурк (8−0−0).

А 32-летний Журавский, обладатель пояса WBO Oriental в полусреднем весе, будет защищать свой титул в поединке с 28-летним британским боксером Стивеном Даньо (11−0−3). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный пояс WBO European в полусреднем весе.

На взвешивание Ешенов, как и его соперник, показали вес 69,9 килограмма, а Журавский и Даньо — 66,7 килограмма.

Стоит отметить, что Ешенов провел на профи-ринге пять боев, одержав во всех победы, причем четыре из них завершив досрочно. Его соперник выходил на ринг восемь раз и также выиграл все свои бои, два из которых завершил досрочно. А Журавский провел 15 боев в профи, из которых 13 выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл. На счету Даньо 11 побед (шесть досрочные) и три ничьих.

Напомним, что бои Ешенова и Журавского в прямом эфире покажет телеканал KazSport. По времени Астаны их поединки состоятся в ночь с 12 на 13 мая, а трансляция начнется в 01:00.

Добавим, что оба казахстанских боксера представляют промоутерскую компанию Alban Boxing Promotion, которую возглавляет Алтынбек Нурдаулетов. Подготовкой боксеров занимается отечественный тренер Олег Ковальчук.