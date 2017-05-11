«Молодой и перспективный, но у него есть проблемы». Что Головкин говорил о «Канело» пять лет назад
В Сети появилось видео с интервью пятилетней давности с участием казахстанца Геннадия Головкина, в котором он рассказывает о спаррингах с Саулем «Канело» Альваресом и делится впечатлениями о мексиканском боксере.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Их спарринг состоялся в мае 2011 года в тренировочном лагере в Big Bear, Калифорния, в котором 35-летний Головкин ведет подготовку к своим боям и является его вторым домом. На тот момент Альваресу был 21 год.
«Мы тренировались в одном зале. Он приезжал в Big Bear для подготовки к трем последним боям. Приходилось работать с ним в парах. Да, вы знаете, он перспективный боксер, молодой, с хорошими спортивными навыками.
Как оцениваю «Канело» как своего потенциального соперника в будущем? Я не хочу так далеко забегать. У него еще есть вопросы по первому среднему весу. И нас тяжело сравнивать, у нас разные весовые категории. Это в первую очередь.
Скажу да, он достаточно силен для среднего веса. Достаточно молод. Но и как и у любого боксера, у него есть и сильные, и слабые стороны, которые я заметил. Мы, наверно, на протяжении месяца работали вместе, проводили спарринги. Знаете, у него есть свои проблемы. Сказать, что от него все падают на спаррингах? Я бы не согласился с этим, — поделился Головкин.
Ранее промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя положительно оценил опыт проведения спаррингов с Головкиным, отметив, что с того момента «Канело» значительно прибавил.
Отметим, что 7 мая был официально объявлен бой между Головкиным и Альваресом, который состоится 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса. Сторонам осталось лишь выбрать место проведения поединка.
Перед очным противостоянием Головкин провел на профессиональном ринге 37 боев и во всех одержал победы, из которых 33 завершил нокаутом. Ему принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, которые, как ожидается, и будут стоять на кону их поединка.
На счету «Канело», владеющего поясом WBO в первом среднем весе, 49 побед (34 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter