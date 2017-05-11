Амир Хан сделал прогноз на количество раундов в бою «Канело» и Головкина

«Поединок с Джейкобсом показал нам, что Головкина можно побить и поймать, а также способ с ним боксировать. Я был в ринге с «Канело», он тяжело бьет с обеих рук. У него есть реальный шанс победить Triple-G не только за счет навыков, но и потому, что он выходит на ринг очень тяжелым. Каждый его удар нацелен на то, чтобы сломить вас. По мне, это почти равный бой, но я склоняюсь немного в пользу Альвареса. Он прибавил в движении и очень хорошо финтит. Удар правой, которым он меня поймал (в шестом раунде), был выполнен с финтом. Люди могут говорить все, что хотят, но если «Канело» кого-то поймает таким ударом, то того ждет нокаут.

«Канело» может побить Головкина, используя собственный стиль и придерживаясь того, что он лучшего всего знает. Также его очень тяжело потрясти. Если вы посмотрите на его бои, то «Канело» выдерживает сильный удар и всегда готов ответить. Это будет битва панчеров, но Сауль хитрее, а Головкин дерется прямолинейно и его ловят. Думаю, бой продлится 12 раундов и «Канело» уверенно выиграет по очкам, — цитирует Хана RingTV.