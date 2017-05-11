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https://sport.mail.ru/news/boxing/29704214/
11 мая 2017, 12:35 | Бокс | Vesti.kz

Амир Хан сделал прогноз на количество раундов в бою «Канело» и Головкина

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британский боксер Амир Хан сделал прогноз на предстоящий сентябрьский бой своего бывшего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).

Британский боксер также называл сильные стороны своего бывшего соперника. Увеличить
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«Поединок с Джейкобсом показал нам, что Головкина можно побить и поймать, а также способ с ним боксировать. Я был в ринге с «Канело», он тяжело бьет с обеих рук. У него есть реальный шанс победить Triple-G не только за счет навыков, но и потому, что он выходит на ринг очень тяжелым. Каждый его удар нацелен на то, чтобы сломить вас. По мне, это почти равный бой, но я склоняюсь немного в пользу Альвареса. Он прибавил в движении и очень хорошо финтит. Удар правой, которым он меня поймал (в шестом раунде), был выполнен с финтом. Люди могут говорить все, что хотят, но если «Канело» кого-то поймает таким ударом, то того ждет нокаут.

«Канело» может побить Головкина, используя собственный стиль и придерживаясь того, что он лучшего всего знает. Также его очень тяжело потрясти. Если вы посмотрите на его бои, то «Канело» выдерживает сильный удар и всегда готов ответить. Это будет битва панчеров, но Сауль хитрее, а Головкин дерется прямолинейно и его ловят. Думаю, бой продлится 12 раундов и «Канело» уверенно выиграет по очкам, — цитирует Хана RingTV.

Однако Хулио Сезар Чавес-младший, выстоявший 12 раундов с «Канело», придерживается иного мнения. По его словам, Головкин является фаворитом, и к тому же бьет сильнее мексиканца. Тренер казахстанца Абель Санчес также усомнился в нокаутирующей силе «Канело».
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