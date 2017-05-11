Амир Хан сделал прогноз на количество раундов в бою «Канело» и Головкина
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британский боксер Амир Хан сделал прогноз на предстоящий сентябрьский бой своего бывшего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
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«Поединок с Джейкобсом показал нам, что Головкина можно побить и поймать, а также способ с ним боксировать. Я был в ринге с «Канело», он тяжело бьет с обеих рук. У него есть реальный шанс победить
«Канело» может побить Головкина, используя собственный стиль и придерживаясь того, что он лучшего всего знает. Также его очень тяжело потрясти. Если вы посмотрите на его бои, то «Канело» выдерживает сильный удар и всегда готов ответить. Это будет битва панчеров, но Сауль хитрее, а Головкин дерется прямолинейно и его ловят. Думаю, бой продлится 12 раундов и «Канело» уверенно выиграет по очкам, — цитирует Хана RingTV.
Однако Хулио Сезар
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