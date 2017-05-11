Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29703924/
11 мая 2017, 12:02 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Альвареса объяснил, почему ждет нокаута в бою с Головкиным

Глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя ожидает, что поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса завершится нокаутом одного из боксеров, сообщает Sports.kz.

Глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> ожидает что поединок Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса завершится нокаутом одного из боксеров сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Бой может пройти в Лас-Вегасе или Далласе, также у нас есть предложения из Нью-Йорка и Англии. Раскрутка поединка началась некоторое время назад. По факту, этот бой не нуждается в промоушене, поскольку сам себя раскручивает.

Каждый знает, что это будет война, бой с большим количеством ударов. Почти полтора года люди спрашивали меня, когда мы устроим поединок GGG и Альвареса. И наконец, я могу сказать, что бой готов и состоится 16 сентября.

Их стили отлично друг с другом сочетаются. Они оба не умеют отступать, а любят идти на своих оппонентов, наносить им удары, обмениваться. История обоих боксеров указывает на то, что битва имеет огромный шанс завершиться нокаутом. Бой будет сложным для них обоих, и они это понимают. В нем есть все ингредиенты для нокаутирующей концовки, чего все и ждут, — сказал Оскар в беседе с ESPN.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Молодой и перспективный, но у него есть проблемы». Что Головкин говорил о «Канело» пять лет назад

«Молодой и перспективный, но у него есть проблемы». Что Головкин говорил о «Канело» пять лет назад

В Сети появилось видео с интервью пятилетней давности с участием казахстанца Геннадия Головкина, в котором он рассказывает о спаррингах с Саулем «Канело» Альваресом и делится впечатлениями о мексиканском боксере.
Еще 7 новостей  Все новости
10 мая

Григорий Стангрит: «В бою Головкин - Альварес не стоит ожидать кровавой бойни»

Букмекерские котировки на бой Головкин - Альварес

Почему Альварес не сможет нокаутировать Головкина