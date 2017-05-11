Промоутер Альвареса объяснил, почему ждет нокаута в бою с Головкиным

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«Бой может пройти в Лас-Вегасе или Далласе, также у нас есть предложения из Нью-Йорка и Англии. Раскрутка поединка началась некоторое время назад. По факту, этот бой не нуждается в промоушене, поскольку сам себя раскручивает.

Каждый знает, что это будет война, бой с большим количеством ударов. Почти полтора года люди спрашивали меня, когда мы устроим поединок GGG и Альвареса. И наконец, я могу сказать, что бой готов и состоится 16 сентября.

Их стили отлично друг с другом сочетаются. Они оба не умеют отступать, а любят идти на своих оппонентов, наносить им удары, обмениваться. История обоих боксеров указывает на то, что битва имеет огромный шанс завершиться нокаутом. Бой будет сложным для них обоих, и они это понимают. В нем есть все ингредиенты для нокаутирующей концовки, чего все и ждут, — сказал Оскар в беседе с ESPN.