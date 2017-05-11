Промоутер Альвареса объяснил, почему ждет нокаута в бою с Головкиным
Глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя ожидает, что поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса завершится нокаутом одного из боксеров, сообщает Sports.kz.
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«Бой может пройти в
Каждый знает, что это будет война, бой с большим количеством ударов. Почти полтора года люди спрашивали меня, когда мы устроим поединок GGG и Альвареса. И наконец, я могу сказать, что бой готов и состоится 16 сентября.
Их стили отлично друг с другом сочетаются. Они оба не умеют отступать, а любят идти на своих оппонентов, наносить им удары, обмениваться. История обоих боксеров указывает на то, что битва имеет огромный шанс завершиться нокаутом. Бой будет сложным для них обоих, и они это понимают. В нем есть все ингредиенты для нокаутирующей концовки, чего все и ждут, — сказал Оскар в беседе с ESPN.
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