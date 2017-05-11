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11 мая 2017, 11:47 | Бокс | Чемпионат.com

Бёнте: Решение по реваншу с Джошуа Кличко примет до середины июня

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко примет решение о будущем своей карьеры не позднее середины июня.

Украинский <span class=error>супертяжеловес</span> Владимир <span class=error>Кличко</span> примет решение о будущем своей карьеры не позднее середины июня. Увеличить
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Об этом сообщил менеджер спортсмена Берндт Бёнте.

29 апреля в Лондоне Кличко потерпел досрочное поражение от Энтони Джошуа в бою за титулы IBF, IBO и WBA Super. Есть вероятность, что он пожелает провести матч-реванш с британским боксёром, который может состояться осенью этого года.

«Сейчас Владимир чувствует себя лучше, он в отпуске во Флориде с женой и дочерью. Он примет решение очень быстро после своего возвращения, в начале июня или, быть может, в середине. Следующим шагом может быть матч-реванш или уход в отставку. Но всё зависит от него самого», — цитирует Бёнте BoxingScene.

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