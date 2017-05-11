Бёнте: Решение по реваншу с Джошуа Кличко примет до середины июня

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Об этом сообщил менеджер спортсмена Берндт Бёнте.

29 апреля в Лондоне Кличко потерпел досрочное поражение от Энтони Джошуа в бою за титулы IBF, IBO и WBA Super. Есть вероятность, что он пожелает провести матч-реванш с британским боксёром, который может состояться осенью этого года.