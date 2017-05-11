Бёнте: Решение по реваншу с Джошуа Кличко примет до середины июня
Украинский супертяжеловес Владимир Кличко примет решение о будущем своей карьеры не позднее середины июня.
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Об этом сообщил менеджер спортсмена Берндт Бёнте.
29 апреля в Лондоне Кличко потерпел досрочное поражение от Энтони Джошуа в бою за титулы IBF, IBO и WBA Super. Есть вероятность, что он пожелает провести
«Сейчас Владимир чувствует себя лучше, он в отпуске во Флориде с женой и дочерью. Он примет решение очень быстро после своего возвращения, в начале июня или, быть может, в середине. Следующим шагом может быть
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