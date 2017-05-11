Джейкобс: Я выставил вашего любимца обычным человеком. Теперь Головкин избегает меня

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Джейкобс продолжает настаивать на том, что судьи должны были отдать победу ему, ну или как минимум дать ничью. Также американец отметил, что ему пообещали реванш, но только после того, как Головкин проведет четыре-пять поединков. Джейкобс опасается, что к тому моменту казахстанец может уже решить завершить карьеру, так и не дав ему второй шанс.

«Команда Головкина знала, что меня ждет нокаут. Люди знали, что я проиграю. Я был андердогом «1 к 8». Но я смог показать миру, кто я такой, и выставил вашего любимца, которого многие называют монстром, обычным человеком. Теперь же самый устрашающий боксер избегает другого, потому я не слышал в лагере разговоров о реванше. Я слышал об очереди в четыре-пять боев, а к тому моменту он может уйти из бокса.

Думаю, в ту ночь вы увидели лучшую версию Дэниэла Джейкобса, но не Головкина. После нашего боя многие говорили много хороших вещей обо мне, чем о нем. Какой еще другой боец, будучи проигравшим на бумаге, получил такое признание и похвалу за хорошо выполненную работу. Я дйествительно считаю, что выиграл бой. Вы видели, как я раскрыл многие недостатки Головкина. Я доволен своим выступлением, но лучшее еще впереди.

Чтобы победить Головкина, мне нужно было отправить его в нокаут. Но, если честно, меня не впачатлила его сила. Я ожидал большего, — заявил в интервью Dontae’s Boxing Nation Джейкобс, побывший в нокдауне в четвертом раунде.