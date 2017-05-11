Что нужно для организации боя Головкин — Альварес в Казахстане
Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин оценил вероятность проведения боя между казахстанцем Геннадием Головиным и мексиканцем Саулем Альваресом в Казахстане, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что по предварительным данным поединок, которого ждут, как главного боя этого года, должен пройти в сентябре.
— Если говорить откровенно, то это маловероятно. Конечно, если бы казахстанские представители бизнеса, обладающие хорошими финансовыми возможностями, соединили бы свои усилия для того, что сделать гонорарный фонд боя сопоставимым с тем, что был на поединке Флойда Мэйвезера против Мэнни Пакьяо, то можно было бы подумать о том, чтобы попробовать побороться за право проведения боя Головкина с Альваресом в Астане. Сейчас место, где может пройти бой, обговаривается, и если бы казахстанская сторона предложила бы более выгодные условия, то этот исторический поединок мог бы состояться в Казахстане.
Понятно, что к этому бою большой зрительский интерес —
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