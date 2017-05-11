Напомним, что по предварительным данным поединок, которого ждут, как главного боя этого года, должен пройти в сентябре.



— Если говорить откровенно, то это маловероятно. Конечно, если бы казахстанские представители бизнеса, обладающие хорошими финансовыми возможностями, соединили бы свои усилия для того, что сделать гонорарный фонд боя сопоставимым с тем, что был на поединке Флойда Мэйвезера против Мэнни Пакьяо, то можно было бы подумать о том, чтобы попробовать побороться за право проведения боя Головкина с Альваресом в Астане. Сейчас место, где может пройти бой, обговаривается, и если бы казахстанская сторона предложила бы более выгодные условия, то этот исторический поединок мог бы состояться в Казахстане.



Понятно, что к этому бою большой зрительский интерес — все-таки, это поединок, которого ждут миллионы, противостояние двух лучших средневесов, поэтому многие мировые арены, включая лондонский стадион «Уэмбли», вмещающий девяносто тысяч человек, претендуют на его проведение, поэтому тут нам сложно соревноваться. Мы все понимаем, что большую сумму этот бой может принести с точки зрения платных телевизионных просмотров. В 90-е годы был чемпионский поединок, который начинался в пять или шесть утра, и сделано это было для того, чтобы зрителям в Латинской Америке было удобнее смотреть. Возможно, и здесь можно было бы сделать что-то подобное, — отметил Ерлан Бекхожин.