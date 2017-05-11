Головкин и Альварес замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканский боксер Сауль «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), похоже, замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США.
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Ранее промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела «Канело», подвела итоги голосования по определению места проведения боя с Головкиным, который намечен на 16 сентября.
В голосовании победил стадион AT`T Stadium в Арлингтоне. Домашняя арена команды ФНЛ «Даллас Ковбойс» набрала 43 процента голосов, опередив арену
Ранее в Golden Boy Promotions называли арену AT`T Stadium в числе трех главных фаворитов на проведение события, предположив, что поединок Головкина и «Канело» способен собрать 100-тысячную аудиторию.
Таким образом, бой 16 сентября может превзойти рекорд (для США) Мухаммеда Али и Леона Спинкса, чей реванш в
И на то есть все шансы. В прошлом году на AT`T Stadium Альварес победил нокаутом британца Лиама Смита и завоевал титул WBO в первом среднем весе. На этом поединке был зафиксирован рекорд посещаемости боксерских матчей для стадиона (51 420 зрителей).
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