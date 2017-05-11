Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29702315/
11 мая 2017, 9:24 | Бокс | Vesti.kz

Головкин и Альварес замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканский боксер Сауль «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), похоже, замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США.

Ранее любители бокса выбрали место проведения для поединка 16 сентября. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела «Канело», подвела итоги голосования по определению места проведения боя с Головкиным, который намечен на 16 сентября.

В голосовании победил стадион AT`T Stadium в Арлингтоне. Домашняя арена команды ФНЛ «Даллас Ковбойс» набрала 43 процента голосов, опередив арену T-Mobile в Лас-Вегасе (33), а также неназванные арены в Нью-Йорке (14) и Лос-Анджелесе (10).

Ранее в Golden Boy Promotions называли арену AT`T Stadium в числе трех главных фаворитов на проведение события, предположив, что поединок Головкина и «Канело» способен собрать 100-тысячную аудиторию.

Таким образом, бой 16 сентября может превзойти рекорд (для США) Мухаммеда Али и Леона Спинкса, чей реванш в Нью-Орлеане в 1978 году посетили 63 500 человек.

И на то есть все шансы. В прошлом году на AT`T Stadium Альварес победил нокаутом британца Лиама Смита и завоевал титул WBO в первом среднем весе. На этом поединке был зафиксирован рекорд посещаемости боксерских матчей для стадиона (51 420 зрителей).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Все новости
11 мая

MSG, "Уэмбли" и "Ацтека". Что нужно знать об аренах, претендующих на бой Головкин - "Канело"

Головкин и Альварес замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США

Новый специалист появился в тренерском штабе "Кайрата" после встречи с руководством