Фредди Роуч: Одно время все считали Головкина фаворитом, но сейчас не тот случай

— Альварес все время становится лучше, а Головкин немного постарел, но не знаю, создаст ли это различие. В бою с Джейкобсом перед GGG был умный боксер с совершенно иным стилем, чем у «Канело». И так или иначе, я считаю, что Головкин выиграл тот поединок. Думаю, нокдаун принес ему победу.

«Канело» — точный панчер, и как я сказал, он прибавил в технике. Теперь он думает, а не просто стоит и размахивает руками. Этот бой гораздо более конкурентный, чем считают люди. Одно время все считали Головкина фаворитом, но я не думаю, что сейчас тот случай. Теперь все куда ближе. Но если бы выбирал фаворита, то назвал бы GGG. Он стареет, но еще не закончил. Джейкобс доставил ему неприятностей, и если Альварес сможет поменять свой стиль, он также устроит ему проблемы. Головкин и «Канело» оба являются панчерами, а в противостоянии панчеров, победу одержит тот, кто сильнее. И я думаю, это будет Головкин.