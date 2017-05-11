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https://sport.mail.ru/news/boxing/29702289/
11 мая 2017, 9:13 | Бокс | Sports.kz

Фредди Роуч: Одно время все считали Головкина фаворитом, но сейчас не тот случай

Входящий в Международный зал боксерской славы тренер Фредди Роуч специально для The Ring поделился своими ожиданиями от боя Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес, пишет Sports.kz.

Входящий в Международный зал боксерской славы тренер <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуч</span> специально для The <span class=error>Ring</span> поделился своими ожиданиями от боя Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес пишет Sports.kz. Увеличить
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— Альварес все время становится лучше, а Головкин немного постарел, но не знаю, создаст ли это различие. В бою с Джейкобсом перед GGG был умный боксер с совершенно иным стилем, чем у «Канело». И так или иначе, я считаю, что Головкин выиграл тот поединок. Думаю, нокдаун принес ему победу.

«Канело» — точный панчер, и как я сказал, он прибавил в технике. Теперь он думает, а не просто стоит и размахивает руками. Этот бой гораздо более конкурентный, чем считают люди. Одно время все считали Головкина фаворитом, но я не думаю, что сейчас тот случай. Теперь все куда ближе. Но если бы выбирал фаворита, то назвал бы GGG. Он стареет, но еще не закончил. Джейкобс доставил ему неприятностей, и если Альварес сможет поменять свой стиль, он также устроит ему проблемы. Головкин и «Канело» оба являются панчерами, а в противостоянии панчеров, победу одержит тот, кто сильнее. И я думаю, это будет Головкин.

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Головкин и Альварес замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США

Головкин и Альварес замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканский боксер Сауль «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), похоже, замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США.
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