Южноуралец завоевал золото первенства России по боксу
Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Григория Васильева состоялись в Оренбурге.
Боксер из Челябинской области завоевал золото первенства страны среди юниоров 17−18 лет — всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Григория Васильева проходили с 3 по 9 мая в Оренбурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
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Южноуралец выступал в весовой категории до 56 кг и сумел одержать победу в пяти проведенных поединках. Всего в данном весе выступало 25 человек.
Алексей Киселев вошел в состав сборной России, где будет вести подготовку к первенству Европы, которое пройдет в октябре в Турции.
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