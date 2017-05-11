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11 мая 2017, 8:33 | Бокс | dostup1.ru

Южноуралец завоевал золото первенства России по боксу

Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Григория Васильева состоялись в Оренбурге.

Боксер из Челябинской области завоевал золото первенства страны среди юниоров 17−18 лет — всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Григория Васильева проходили с 3 по 9 мая в Оренбурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

Всего на площадке спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье» за медали боролись 216 спортсменов со всей России. В сборной Челябинской области отличился мастер спорта по боксу Алексей Киселев.

Южноуралец выступал в весовой категории до 56 кг и сумел одержать победу в пяти проведенных поединках. Всего в данном весе выступало 25 человек.

Алексей Киселев вошел в состав сборной России, где будет вести подготовку к первенству Европы, которое пройдет в октябре в Турции.

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