Казахстанский промоутер прокомментировал пункт о реванше в контракте на бой Головкин - "Канело"

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«Это все маркетинговые ходы. Их задача создать ажиотаж, чтобы все обсуждали этот бой. По ходу будут появляться новые интриги, созданные для того, чтобы подогреть интерес к бою. Времени осталось немного, всего четыре месяца и сейчас нужно довести все до апогея. Я уверен, что это будет матч века. Для меня, как для болельщика, самое главное, чтобы бой состоялся, а детали не столь важны», — отметил Манкенов.

Ранее журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер в беседе с промоутером казахстанца Томом Леффлером узнал эти подробности. Стоит отметить, что на кону будут стоять все титулы казахстанца.