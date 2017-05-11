Казахстанский промоутер прокомментировал пункт о реванше в контракте на бой Головкин — «Канело»
Известный отечественный промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz пункт о реванше в контракте на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. По договоренности если Головкин выиграет 16 сентября, он обязан дать реванш «Канело». В случае победы мексиканца, он может оставить казахстанца без ответного поединка.
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«Это все маркетинговые ходы. Их задача создать ажиотаж, чтобы все обсуждали этот бой. По ходу будут появляться новые интриги, созданные для того, чтобы подогреть интерес к бою. Времени осталось немного, всего четыре месяца и сейчас нужно довести все до апогея. Я уверен, что это будет матч века. Для меня, как для болельщика, самое главное, чтобы бой состоялся, а детали не столь важны», — отметил Манкенов.
Ранее журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер в беседе с промоутером казахстанца Томом Леффлером узнал эти подробности. Стоит отметить, что на кону будут стоять все титулы казахстанца.
Напомним, бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. При этом команда «Канело» зарезервировала арену
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