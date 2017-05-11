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https://sport.mail.ru/news/boxing/29701755/
11 мая 2017, 8:24 | Бокс | Vesti.kz

Промоутеры «Канело» подвели итоги голосования по определению места для боя с Головкиным

Промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), подвела итоги голосования по определению места проведения для боя между мексиканским боксером и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который намечен на 16 сентября.

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Поклонникам бокса были предложены четыре варианта. В итоге, наибольшее количество голосов (43 процента) набрал Даллас, где располагается арена AT`T Stadium вместимостью до 100 тысяч зрителей.

На втором месте с 33 процентами голосов оказался Лас-Вегас (T-Mobile Arena). Далее расположились Нью-Йорк (Madison Square Garden) — 14 процентов и Лос-Анджелес (Staples Center) — 10 процентов.

Ранее сообщалось, что в борьбу за право принять бой Головкин — Альварес также включились MGM Grand в Лас-Вегасе, лондонский «Уэмбли» и стадион «Ацтека» в Мехико. При этом команда «Канело» уже зарезервировала T-Mobile Arena и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным. Также промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя упоминал в качестве кандидата и ОАЭ.

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