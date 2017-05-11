Промоутеры «Канело» подвели итоги голосования по определению места для боя с Головкиным

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Поклонникам бокса были предложены четыре варианта. В итоге, наибольшее количество голосов (43 процента) набрал Даллас, где располагается арена AT`T Stadium вместимостью до 100 тысяч зрителей.

На втором месте с 33 процентами голосов оказался Лас-Вегас (T-Mobile Arena). Далее расположились Нью-Йорк (Madison Square Garden) — 14 процентов и Лос-Анджелес (Staples Center) — 10 процентов.

Ранее сообщалось, что в борьбу за право принять бой Головкин — Альварес также включились MGM Grand в Лас-Вегасе, лондонский «Уэмбли» и стадион «Ацтека» в Мехико. При этом команда «Канело» уже зарезервировала T-Mobile Arena и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным. Также промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя упоминал в качестве кандидата и ОАЭ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tell us where you would want boxing's biggest fight to take place ?<br> September 16 <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> ?</p>— GoldenBoyPromotions (@GoldenBoyBoxing) <a href="https://twitter.com/GoldenBoyBoxing/status/862090259437240320">9 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>