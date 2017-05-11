Промоутеры «Канело» подвели итоги голосования по определению места для боя с Головкиным
Промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), подвела итоги голосования по определению места проведения для боя между мексиканским боксером и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который намечен на 16 сентября.
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Поклонникам бокса были предложены четыре варианта. В итоге, наибольшее количество голосов (43 процента) набрал Даллас, где располагается арена AT`T Stadium вместимостью до 100 тысяч зрителей.
На втором месте с 33 процентами голосов оказался
Ранее сообщалось, что в борьбу за право принять бой Головкин — Альварес также включились MGM Grand в
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