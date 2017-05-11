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https://sport.mail.ru/news/boxing/29701488/
11 мая 2017, 8:16 | Бокс | Vesti.kz

Победителю боя Головкин — «Канело» уже нашли обязательного претендента

Как известно, чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) 16 сентября проведет бой с обладателем титула WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Поединок казахстанского и мексиканского боксеров состоится 16 сентября. Увеличить
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Несмотря на то, что до их поединка еще четыре месяца, победителю противостояния Головкина с «Канело» уже назначили обязательного претендента. Точнее, он будет определен в поединке между багамским боксером Туреано Джонсоном (20−1, 14 KO) и украинцем Сергеем Деревянченко (10−0, 8 KO), который в начале мая санкционировала Международная боксерская федерация (IBF).

Отмечается, что лагери Джонсона и Деревянченко уведомили IBF о своем намерении принять участие в элиминаторном поединке, а их промоутеры начнут переговоры. Победитель получит первое место в рейтинге организации и статус обязательного претендента.

Переговоры должны завершиться до 7 июня, после чего будут объявлены торги. Если же по какой-то причине один из бойцов выйдет из переговоров, то он будет исключен из рейтинга IBF (Джонсон — первый, Деревянченко — второй). Кроме того, им запрещается проводить промежуточные бои до очной встречи.

При этом Джонсон уже был обязательным претендентом на бой с Головкиным по линии IBF в 2015 году. Однако багамец получил травму плеча и ему потребовалась операция.

Что касается боя Головкин — Альварес, то он пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Ожидается, что на кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. При этом, согласно контракту, только мексиканец может воспользоваться правом на реванш, если проиграет казахстанцу.

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Казахстанский промоутер прокомментировал пункт о реванше в контракте на бой Головкин — «Канело»

Казахстанский промоутер прокомментировал пункт о реванше в контракте на бой Головкин — «Канело»

Известный отечественный промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz пункт о реванше в контракте на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. По договоренности если Головкин выиграет 16 сентября, он обязан дать реванш «Канело». В случае победы мексиканца, он может оставить казахстанца без ответного поединка.
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