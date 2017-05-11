«Думаю, оба парня (Головкин и Альварес) понимают, что этот тот бой, из которого может выйти трилогия. Публика купит его независимо от того, кто победит в нем, потому она сама требует этого. Мы ищем воинов, готовых выйти на войну в центре ринга, чтобы дать нам то зрелище, за которые мы заплатим, чтобы увидеть его снова. Я готов посмотреть хороший фильм дважды, и не важно сколько это будет стоит. Я думаю, что бой Головкин — Альварсеу получится именно таким и он заслуживает этого», — сказал Санчес в беседе Dontae’s Boxing Nation.

Между тем, стали известны некоторые детали контракта на бой Головкина и Альвареса, который запланирован на 16 сентября. В частности, в нем прописан пункт о реванше, предусмотренный только для мексиканца, если он проиграет GGG. То есть, в случае победы Альварес может выбрать для себя любой вариант следующего боя и не обязан встречаться с Головкиным.