Абель Санчес оценил потенциал боя Головкин — Альварес стать трилогией
Тренер чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес считает, что предстоящий поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) может перерасти в трилогию.
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«Думаю, оба парня (Головкин и Альварес) понимают, что этот тот бой, из которого может выйти трилогия. Публика купит его независимо от того, кто победит в нем, потому она сама требует этого. Мы ищем воинов, готовых выйти на войну в центре ринга, чтобы дать нам то зрелище, за которые мы заплатим, чтобы увидеть его снова. Я готов посмотреть хороший фильм дважды, и не важно сколько это будет стоит. Я думаю, что бой Головкин — Альварсеу получится именно таким и он заслуживает этого», — сказал Санчес в беседе Dontae’s Boxing Nation.
Между тем, стали известны некоторые детали контракта на бой Головкина и Альвареса, который запланирован на 16 сентября. В частности, в нем прописан пункт о реванше, предусмотренный только для мексиканца, если он проиграет GGG. То есть, в случае победы Альварес может выбрать для себя любой вариант следующего боя и не обязан встречаться с Головкиным.
Сам бой, как заявил промоутер мексиканца, пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, которыми владеет Головкин. «Канело» же готов выставить свой пояс чемпиона в среднем весе журнала The Ring, но при этом отказывается драться за принадлежащий казахстанцу титул WBC
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