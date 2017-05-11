Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29701284/
11 мая 2017, 8:14 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес оценил потенциал боя Головкин — Альварес стать трилогией

Тренер чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес считает, что предстоящий поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) может перерасти в трилогию.

При этом в их контракте на сентябрьский бой реванш предусмотрен только для мексикаца. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, оба парня (Головкин и Альварес) понимают, что этот тот бой, из которого может выйти трилогия. Публика купит его независимо от того, кто победит в нем, потому она сама требует этого. Мы ищем воинов, готовых выйти на войну в центре ринга, чтобы дать нам то зрелище, за которые мы заплатим, чтобы увидеть его снова. Я готов посмотреть хороший фильм дважды, и не важно сколько это будет стоит. Я думаю, что бой Головкин — Альварсеу получится именно таким и он заслуживает этого», — сказал Санчес в беседе Dontae’s Boxing Nation.

Между тем, стали известны некоторые детали контракта на бой Головкина и Альвареса, который запланирован на 16 сентября. В частности, в нем прописан пункт о реванше, предусмотренный только для мексиканца, если он проиграет GGG. То есть, в случае победы Альварес может выбрать для себя любой вариант следующего боя и не обязан встречаться с Головкиным.

Сам бой, как заявил промоутер мексиканца, пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, которыми владеет Головкин. «Канело» же готов выставить свой пояс чемпиона в среднем весе журнала The Ring, но при этом отказывается драться за принадлежащий казахстанцу титул WBC из-за конфликта с организацией.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Промоутеры «Канело» подвели итоги голосования по определению места для боя с Головкиным

Промоутеры «Канело» подвели итоги голосования по определению места для боя с Головкиным

Промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), подвела итоги голосования по определению места проведения для боя между мексиканским боксером и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который намечен на 16 сентября.
Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Новый специалист появился в тренерском штабе "Кайрата" после встречи с руководством

Промоутеры "Канело" подвели итоги голосования по определению места для боя с Головкиным

Казахстанский промоутер прокомментировал пункт о реванше в контракте на бой Головкин - "Канело"