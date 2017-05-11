Победы над Чавесом оказалось недостаточно Альваресу для свержения Головкина с вершины рейтинга P4P по версии ESPN

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Первая десятка рейтинга изменений не претерпела, несмотря на состоявшийся 6 мая в Лас-Вегасе поединок двух мексиканцев Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) и Хулио Сезара Чавеса-младшего. Бой выдался неконкурентным и завершился разгромной победой «Канело» со счетом 12−0 по раундам на всех трех судейских карточках.

Таким образом, казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сохранил лидерство в рейтинге P4P по версии ESPN. Альварес же остался на седьмой строчке.

В то же время тот же ESPN и старейший журнал о боксе Boxing News поставили «Канело» на второе место в своих рейтинга в среднем дивизионе сразу после Головкина.

Отметим, что после победы «Канело» вызвал в ринг Головкина, наблюдавшего за поединком мексиканцев в первых рядах, и официально объявил дату их боя, который запланирован на 16 сентября. Ранее промоутер Альвареса заявил, что победа над каазхстанцем сделает его подопечного новым королем P4P.

Полностью рейтинг P4P по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).

2. Андре Уорд (31−0, 15 КО).

3. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО).

4. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО).

5. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО).

6. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО).

7. Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).

8. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО).

9. Кит Турман (28−0, 22 КО).

10. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО).