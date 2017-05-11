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https://sport.mail.ru/news/boxing/29701039/
11 мая 2017, 8:11 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина усомнился в нокаутирующей силе «Канело» на примере его боя с Чавесом

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), выразил сомнения, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) обладает достаточной мощью, чтобы нокаутировать его подопечного.

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По словам тренера Головкина, бывший соперника казахстанца канадец Давид Лемье является большим панчером, чем «Канело». При этом Санчес отметил, что мексиканец обладает быстрыми руками и выбрасывает много комбинаций.

«Бой с Альваресом не будет похож на поединок против Лемье. Я не думаю, что «Канело» является панчером, каковым он сам себя считает. А Лемье является таковым, и мне плевать, что об этом говорят другие. Лемье — панчер и очень сильный парень, а «Канело» бил Чавеса всем, чем можно, но не смог навредить ему.

«Канело» смог нокаутировать только двух парней — это Амир Хан и Джеймс Киркленд. Со всеми остальными он провел длительные бои, которые завершались техническим нокаутом и нокаутом в поздних раундах. Поэтому я не думаю, что обладает такой силой, которая потребует от нас действовать так, мы боксировали с Лемье. Но у Альвареса очень быстрые руки и он действительно проводит очень хорошие комбинации. Он очень хороший боксер, — заявил Санчес в интервью Dontae’s Boxing Nation.

Напомним, Альварес 6 мая в Лас-Вегасе победил Чавеса-младшего единогласным решением судей. Сразу после победы мексиканец вызвал на ринг находившегося в зале Головкина и объявил дату их поединка — 16 сентября.

Ранее промоутер «Канело» выразил надежду, что его подопечный нокаутирует Головкина в предстоящем поединке. По словам Оскара Да Ле Хойи, от подобного исхода боя выиграют все.

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Известный отечественный промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz пункт о реванше в контракте на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. По договоренности если Головкин выиграет 16 сентября, он обязан дать реванш «Канело». В случае победы мексиканца, он может оставить казахстанца без ответного поединка.
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