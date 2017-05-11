Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29700989/
11 мая 2017, 8:07 | Бокс | Vesti.kz

Энди Ли назвал главные преимущества Альвареса и предостерег его от ударов Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO ирландец Энди Ли поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

<nobr>Экс-чемпион</nobr> WBO в среднем весе оценил уровень предстоящего боя. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Очень сложно выбрать, но это определенно будет интересный бой. Никто из этих ребят не отступает. У «Канело», вероятно, выше скорость рук, лучше контрпанчерское мастерство, да и удары он выбрасывает в комбинациях. Плюс он моложе, ему будет всего 27 на момент боя.

Полагаю, они будут боксировать в центре ринга, и контратаки «Канело», его тайминг — все доставит Головкину немало проблем. Но при этом Сауль будет раскрываться и тем самым давать Головкину шансы ударить себя. Будет что-то вроде боя Хаглер -Хернс. Да, думаю, все будет именно на таком уровне, — сказал Ли в эфире Off The Ball.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября, однако место проведения пока не определенно. Известно, что поединок пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Казахстанский промоутер прокомментировал пункт о реванше в контракте на бой Головкин — «Канело»

Казахстанский промоутер прокомментировал пункт о реванше в контракте на бой Головкин — «Канело»

Известный отечественный промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz пункт о реванше в контракте на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. По договоренности если Головкин выиграет 16 сентября, он обязан дать реванш «Канело». В случае победы мексиканца, он может оставить казахстанца без ответного поединка.
Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Новый специалист появился в тренерском штабе "Кайрата" после встречи с руководством

Промоутеры "Канело" подвели итоги голосования по определению места для боя с Головкиным

Казахстанский промоутер прокомментировал пункт о реванше в контракте на бой Головкин - "Канело"