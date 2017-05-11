Энди Ли назвал главные преимущества Альвареса и предостерег его от ударов Головкина
Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO ирландец Энди Ли поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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«Очень сложно выбрать, но это определенно будет интересный бой. Никто из этих ребят не отступает. У «Канело», вероятно, выше скорость рук, лучше контрпанчерское мастерство, да и удары он выбрасывает в комбинациях. Плюс он моложе, ему будет всего 27 на момент боя.
Полагаю, они будут боксировать в центре ринга, и контратаки «Канело», его тайминг — все доставит Головкину немало проблем. Но при этом Сауль будет раскрываться и тем самым давать Головкину шансы ударить себя. Будет
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября, однако место проведения пока не определенно. Известно, что поединок пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов).
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