Энди Ли назвал главные преимущества Альвареса и предостерег его от ударов Головкина

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«Очень сложно выбрать, но это определенно будет интересный бой. Никто из этих ребят не отступает. У «Канело», вероятно, выше скорость рук, лучше контрпанчерское мастерство, да и удары он выбрасывает в комбинациях. Плюс он моложе, ему будет всего 27 на момент боя.

Полагаю, они будут боксировать в центре ринга, и контратаки «Канело», его тайминг — все доставит Головкину немало проблем. Но при этом Сауль будет раскрываться и тем самым давать Головкину шансы ударить себя. Будет что-то вроде боя Хаглер -Хернс. Да, думаю, все будет именно на таком уровне, — сказал Ли в эфире Off The Ball.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября, однако место проведения пока не определенно. Известно, что поединок пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов).