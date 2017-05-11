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https://sport.mail.ru/news/boxing/29700910/
11 мая 2017, 8:05 | Бокс | Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя: Хочу, чтобы Альварес нокаутировал Головкина. От этого выиграют все

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя выразил надежду, что предстоящий поединок с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) завершится досрочно.

Ранее промоутер отметил что победа над GGG сделает мексиканца королем P4P. Увеличить
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«Я жду нокаута, хочу его. В первую очередь потому, что я фанат бокса. Но, конечно, я промоутер, смотрю на деловой аспект, и мне ясно, что от этого выиграют все. Но как простой фанат бокса я хочу увидеть отличный бой. Классический поединок с нокаутом. Все хотят его увидеть», — приводит слова Де Ла Хойи ESPN.

Ранее промоутер также отметил, что победа над Головкиным сделает Альвареса номером один в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Сам бой состоится 16 сентября, однако место проведения пока не определенно. При этом заинтересованность к поединку выразили многие мировые арены.

Ожидается, что на кону поединка будут стоять титулы, которые принадлежат Головкина. Со своей стороны Альварес готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.

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