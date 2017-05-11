Оскар Де Ла Хойя: Хочу, чтобы Альварес нокаутировал Головкина. От этого выиграют все

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«Я жду нокаута, хочу его. В первую очередь потому, что я фанат бокса. Но, конечно, я промоутер, смотрю на деловой аспект, и мне ясно, что от этого выиграют все. Но как простой фанат бокса я хочу увидеть отличный бой. Классический поединок с нокаутом. Все хотят его увидеть», — приводит слова Де Ла Хойи ESPN.

Ранее промоутер также отметил, что победа над Головкиным сделает Альвареса номером один в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Сам бой состоится 16 сентября, однако место проведения пока не определенно. При этом заинтересованность к поединку выразили многие мировые арены.