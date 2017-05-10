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10 мая 2017, 21:42 | Бокс | Vesti.kz

Давид Лемье может выступить в андеркарте боя Головкин — Альварес

Канадец в 2015 году проиграл GGG.

Экс-чемпион мира по версии IBF Давид Лемье (38−3, 33 KO) намерен вернуться на ринг осенью. Об этом сообщает телеканал TVA Sport.

В последнем бою Лемье 7 мая победил мексиканца Маркоса Рейеса (35−5, 26 KO). При этом в начале поединка канадец получил повреждение руки.

Бой Лемье — Рейес проходил в андеркарте вечера бокса в Лас-Вегасе, в главном событии которого мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) единогласным решением судей победил соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−3−1, 32 КО).

Травма руки оказалась несерьезной, и Лемье собирается провести третий бой за год осенью. Одним из вариантов рассматривается его участие в андеркарте боя все того же Альвареса с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). Помочь этому может тот факт, что интересы Лемье, как и «Канело», представляет промоутерская компания Golden Boy.

Напомним, что Лемье в октябре 2015 года встречался с Головкиным и проиграл ему техническим нокаутом в восьмом раунде. Канадец уступил сопернику титул IBF, которым владел всего четыре месяца.

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