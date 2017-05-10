Давид Лемье может выступить в андеркарте боя Головкин — Альварес
Канадец в 2015 году проиграл GGG.
В последнем бою Лемье 7 мая победил мексиканца Маркоса Рейеса (35−5, 26 KO). При этом в начале поединка канадец получил повреждение руки.
Бой Лемье — Рейес проходил в андеркарте вечера бокса в
Травма руки оказалась несерьезной, и Лемье собирается провести третий бой за год осенью. Одним из вариантов рассматривается его участие в андеркарте боя все того же Альвареса с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). Помочь этому может тот факт, что интересы Лемье, как и «Канело», представляет промоутерская компания Golden Boy.
Напомним, что Лемье в октябре 2015 года встречался с Головкиным и проиграл ему техническим нокаутом в восьмом раунде. Канадец уступил сопернику титул IBF, которым владел всего четыре месяца.
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