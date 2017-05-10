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10 мая 2017, 19:23 | Бокс | УНИАН

Владимир Кличко объявит о своем будущем не позднее начала июня

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 41-летний украинец Владимир Кличко определится со своим будущим в боксе не позднее начала июня. Об этом сообщил менеджер Кличко Бернд Бенте, чьи слова передает Boxing News Online.

Менеджер украинского боксера <span class=error>Бернд</span> <span class=error>Бенте</span> рассказал о возможных вариантах для своего подопечного. Увеличить
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© УНИАН

«Владимир был невероятно разочарован после боя, когда мы все вместе сидели в раздевалке. Сейчас он уже чувствует себя лучше — он отдыхает во Флориде с женой и дочкой, расслабляется. Он примет свое решение очень быстро, когда вернется — не позднее начала июня. Следующим его шагом может быть либо реванш, либо уход из бокса.

Сейчас Владимир уже не так разочарован. Он знает, что допустил некоторые ошибки, но также знает, что мог победить Энтони. Ему не хватило двух-трех точных ударов в шестом или даже седьмом раундах. Он еще будет советоваться с тренером и решать, готов ли он еще проходить такую тяжелую трехмесячную подготовку. Он будет советоваться с братом, с тренером, и со мной, но решение примет сам. Но ему не стоит беспокоиться о том, что в реванше у него не будет никаких шансов.

Я был удивлен, что Владимир смог подняться в пятом раунде, но я также был удивлен и тем, что Джошуа смог подняться в шестом. Когда мы покидали стадион, мы все знали, что стали свидетелями одного из лучших боев в истории супертяжелого веса. Он напомнил мне поединки Эвандера Холифилда с Риддиком Боу, которых было три. Так что посмотрим — почему бы и нет?, — сказал Бернд Бенте.
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