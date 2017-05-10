Владимир Кличко объявит о своем будущем не позднее начала июня
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 41-летний украинец Владимир Кличко определится со своим будущим в боксе не позднее начала июня. Об этом сообщил менеджер Кличко Бернд Бенте, чьи слова передает Boxing News Online.
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Видимо, что-то случилось...
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«Владимир был невероятно разочарован после боя, когда мы все вместе сидели в раздевалке. Сейчас он уже чувствует себя лучше — он отдыхает во Флориде с женой и дочкой, расслабляется. Он примет свое решение очень быстро, когда вернется — не позднее начала июня. Следующим его шагом может быть либо реванш, либо уход из бокса.
Сейчас Владимир уже не так разочарован. Он знает, что допустил некоторые ошибки, но также знает, что мог победить Энтони. Ему не хватило
Я был удивлен, что Владимир смог подняться в пятом раунде, но я также был удивлен и тем, что Джошуа смог подняться в шестом. Когда мы покидали стадион, мы все знали, что стали свидетелями одного из лучших боев в истории супертяжелого веса. Он напомнил мне поединки Эвандера Холифилда с Риддиком Боу, которых было три. Так что посмотрим — почему бы и нет?, — сказал Бернд Бенте.
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