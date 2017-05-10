Алоян уверен, что ситуация с апелляцией в CAS не повлияет на его первый титульный бой

«Вчера я онлайн участвовал в деле, по скайпу, но решения, конечно, еще нет, оно будет позже. Если честно, я про него и не думаю, и не думал после первого решения, нужно от этого избавляться, не нагружать себя. Что произошло, то произошло, так что на этот бой, на завтрашний вечер это никак не повлияет и не имеет значения», — сказал Алоян на пресс-конференции в Кемерово.

В четверг в столице Кузбасса впервые состоятся титульные бои по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Противником Алояна в поединке за континентальный титул WBA станет боксер из Никарагуа Ядер Кардоса. «Нужно побеждать, здесь решается вся карьера», — подчеркнул он.

Алоян признался, что мечтал заниматься профессиональным боксом с 11 лет, окончательно решение о переходе было принято после Олимпийских игр 2016 года. «После Олимпийских игр я уже решил, что мне нужно переключаться, менять что-то в своей карьере, и в боксе есть такая возможность — менять любительский бокс на профессиональный. Мне очень хотелось начать свою карьеру не с четырехраундовых поединков, как это делают боксеры-новички, а именно с топового боксера и 10-раундового поединка, это очень престижно. Конечно, и волнение, и большие риски: у меня ноль поединков (профессиональных), у соперника — 33», — рассказал он.

От оценок и ожиданий от боя Алоян воздержался. «Есть соперник — надо его уважать, смотреть, что он умеет и от этого исходить», — отметил боксер. По его словам, подготовка к профессиональному бою отличилась от предыдущих. «Всем (отличалась), методика тренировок и подход к спарринг-партнеру; я бы не сказал, что она (подготовка) была более жесткая, она была подобрана к конкретному сопернику», — пояснил он.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако КАС 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая рассматривалась 9 мая.