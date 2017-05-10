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https://sport.mail.ru/news/boxing/29691756/
10 мая 2017, 13:54 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Альвареса спрогнозировал продажи PPV боя с Головкиным

Глава промоутерской компании Golden Boy поделился ожиданиями от продаж платных трансляций в грядущем 16 сентября мегафайте Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.

Глава промоутерской компании Golden Boy поделился ожиданиями от продаж платных трансляций в грядущем 16 сентября <span class=error>мегафайте</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса пишет Sports.kz. Увеличить
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«Показатели PPV [Альвареса и Чавеса] очень благоприятные, но мы пока не получали последних цифр. Мы ожидаем очень большого количества проданных PPV, и в четверг мы встретимся с НВО и узнаем, сколько домов приобрели трансляции», — цитирует Оскара Boxingscene.com.

По информации журналиста ESPN Дэна Рафаэля, бой Альвареса и Чавеса собрал не меньше одного миллиона PPV. Де Ла Хойя ожидает, что продажи в поединке «Канело» с Геннадием Головкиным будут намного выше.

«Этот бой будет продаваться сам по себе, потому что о нем все знают. С тем промоушеном, что мы собираемся делать, мы не планируем посещать много городов и стран.

Именно после этого интервью я отправлюсь в офис Golden Boy в Лос-Анджелесе, чтобы организовать все, что связано с пресс-конференциями, и где они будут проходить. Мы говорили о Нью-Йорке, Англии и Лос-Анджелесе, но мы должны все распланировать и утвердить, — добавил промоутер.

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