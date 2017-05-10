Промоутер Альвареса спрогнозировал продажи PPV боя с Головкиным
Глава промоутерской компании Golden Boy поделился ожиданиями от продаж платных трансляций в грядущем 16 сентября мегафайте Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Показатели PPV [Альвареса и Чавеса] очень благоприятные, но мы пока не получали последних цифр. Мы ожидаем очень большого количества проданных PPV, и в четверг мы встретимся с НВО и узнаем, сколько домов приобрели трансляции», — цитирует Оскара Boxingscene.com.
По информации журналиста ESPN Дэна Рафаэля, бой Альвареса и Чавеса собрал не меньше одного миллиона PPV. Де Ла Хойя ожидает, что продажи в поединке «Канело» с Геннадием Головкиным будут намного выше.
«Этот бой будет продаваться сам по себе, потому что о нем все знают. С тем промоушеном, что мы собираемся делать, мы не планируем посещать много городов и стран.
Именно после этого интервью я отправлюсь в офис Golden Boy в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter