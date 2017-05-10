Промоутер Альвареса спрогнозировал продажи PPV боя с Головкиным

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«Показатели PPV [Альвареса и Чавеса] очень благоприятные, но мы пока не получали последних цифр. Мы ожидаем очень большого количества проданных PPV, и в четверг мы встретимся с НВО и узнаем, сколько домов приобрели трансляции», — цитирует Оскара Boxingscene.com.

По информации журналиста ESPN Дэна Рафаэля, бой Альвареса и Чавеса собрал не меньше одного миллиона PPV. Де Ла Хойя ожидает, что продажи в поединке «Канело» с Геннадием Головкиным будут намного выше.

«Этот бой будет продаваться сам по себе, потому что о нем все знают. С тем промоушеном, что мы собираемся делать, мы не планируем посещать много городов и стран.