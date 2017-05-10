Альварес вплотную приблизился к Головкину в ТОП-10 средневесов по версии ESPN
Сайт телеканала ESPN обновил рейтинги боксеров во всех весовых категориях, сообщает Sports.kz.
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Лидером среднего веса остается чемпион мира по нескольким версиям Геннадий Головкин. На второе место поднялся Сауль Альварес, сместивший на третью строчку Дэниэла Джейкобса.
Остальные позиции выглядят так:
4. Давид Лемье
5. Билли Джо Сондерс
6. Энди Ли
7. Крис
8. Автандил Хурцидзе
9. Хассан Н’Дам
10. Сергей Деревянченко.
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