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10 мая 2017, 9:24 | Бокс | Sports.kz

Альварес вплотную приблизился к Головкину в ТОП-10 средневесов по версии ESPN

Сайт телеканала ESPN обновил рейтинги боксеров во всех весовых категориях, сообщает Sports.kz.

Сайт телеканала <span class=error>ESPN</span> обновил рейтинги боксеров во всех весовых категориях сообщает Sports.kz. Увеличить
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Лидером среднего веса остается чемпион мира по нескольким версиям Геннадий Головкин. На второе место поднялся Сауль Альварес, сместивший на третью строчку Дэниэла Джейкобса.

Остальные позиции выглядят так:
4. Давид Лемье
5. Билли Джо Сондерс
6. Энди Ли
7. Крис Юбэнк-младший
8. Автандил Хурцидзе
9. Хассан Н’Дам
10. Сергей Деревянченко.

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