Изменилось место проведения матча плей-офф WSB «Astana Arlans» — «Patriot Boxing Team»
Изменилось место проведения второго четвертьфинального матча WSB между «Astana Arlans» и «Patriot Boxing Team», сообщает Sports.kz.
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Изначально планировалось, что встреча пройдет на «Алматы Арене», однако поединки состоятся в карагандинском Центре бокса имени Серика Сапиева.
Матч пройдет 20-го мая.
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