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10 мая 2017, 9:22 | Бокс | Sports.kz

Изменилось место проведения матча плей-офф WSB «Astana Arlans» — «Patriot Boxing Team»

Изменилось место проведения второго четвертьфинального матча WSB между «Astana Arlans» и «Patriot Boxing Team», сообщает Sports.kz.

Изменилось место проведения второго четвертьфинального матча WSB между Astana Arlans и Patriot Boxing <span class=error>Team</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Изначально планировалось, что встреча пройдет на «Алматы Арене», однако поединки состоятся в карагандинском Центре бокса имени Серика Сапиева.

Матч пройдет 20-го мая.

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